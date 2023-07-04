ads
الثلاثاء 04 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

شيخ الأزهر يرسل رسالة لـ"فاطمة وأنس" طلاب الثانوية الأزهرية في 57357

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

زار الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الثلاثاء، طالبَيْن يؤديان امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية بمستشفى 57357، للاطمئنان عليهما والتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وأبلغ رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الطالبين أنس إسماعيل، المقيد بالقسم الأدبي بمعهد مصر الجديدة العسكري، والطالبة فاطمة ممدوح، المقيدة بالقسم الأدبي بمعهد فتيات عمرو بن العاص، تحيات فضيلة الإمام الأكبر وتمنياته لهما بالتوفيق والنجاح والشفاء العاجل، كما أنه يتابع أخبارهما لحظة بلحظة، وأرسلني إليكما للوقوف على احتياجاتكم وتوفير كل سبل الراحة لكما.

وتابع الشيخ عبدالغني، أن هذا المرض امتحان من الله لقوة صبركم وإيمانكم، وله أجر وثواب كبير، مشيدا بشجاعتهما وصبرهما على ابتلاء الله، مؤكدا أن الله إذا أحب عبدا ابتلاه ولا يكون ذلك إلا لعباده الصالحين، مضيفا أنتما من جنود الأزهر الذين نعول عليهم كثيرا في نشر رسالة الأزهر وسماحة الدين الإسلامي.

وأهدى الشيخ أيمن عبد الغني للطالبين "تابلت" تشجيعا لهما، وتقديرا لكل ما يبذولانه من جهود في تحصيل العلم رغم ما ألمّ بهما من شدائد وصعوبات.

من جهته، تقدم الطالب أنس إسماعيل، بالشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر على دعمه الكبير والعمل على تذليل كل العقبات له، قائلا: "كل الشكر والتقدير لشيخ الأزهر وأتمنى أن أدخل كلية أصول الدين لأصبح داعية إسلامي وأنشر منهج الأزهر الوسطي"، كما وجهت الطالبة فاطمة ممدوح، الشكر للأزهر الشريف وإمامه الأكبر على ما يقدمونه لها والدعم والاهتمام الكبير الذي تلقاه، وتوفير كل سبل الراحة لها أثناء امتحانها، متمنية أن تدخل كلية اللغات والترجمة، لتكون لسان من ألسنة الأزهر في نشر منهجه في كل أنحاء العالم.

الأكثر قراءة

الوكرة القطرى يعلن الاتفاق مع الأهلى على ضم حمدى فتحى

الاستاتيكا "ترسم الفرحة" على وجوه طلاب الثانوية العامة: "عوضنا عن اللي فات"

منى عبدالغنى تشارك فى جنازة علاء عبدالخالق

العثور على جثة متحللة بمساكن الكهرباء فى الشرقية

ضربة جديدة لإيلون ماسك.. "ميتا" تصدر تطبيقًا جديدًا ينافس تويتر

مصرع سيدة وابنتها في تصادم بسبب شاب متهور بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

التنوع ضرورة حضارية!!

جلال حمام

مصر بين الطاقة المتجددة.. والوقود الأحفورى

د هند جاد

غضب إنسانى وليس ظاهرة صوتية

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

عبدالوهاب داود

رائحة الموت.. وبؤس النخبة الثقافية

منى رجب

ضرورة بناء مجتمع مصرى قائم على القيم والأخلاق الحميدة

أشرف عبدالشافي

رائحة الأسماء «3»

محمد العسيري

محمود قرنى.. الوجيعة تستريح لأكباد الشعراء

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

إعلام إسرائيلى: منفذ عملية الدهس فى تل أبيب كان يرتدى زيًا عسكريًا

إصابة 10 إسرائيليين.. واستشهاد منفذ العملية المزدوجة فى تل أبيب

"عملية بدون اسم".. هل تقلل إسرائيل من أهمية العملية العسكرية فى "جنين"؟