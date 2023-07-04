ads
الثلاثاء 04 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الواحات

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل

لقى شخص مصرعه، وأصيب آخر، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بطريق الواحات في الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري، بطريق الواحات، حيث انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة، انقلاب سيارة ربع نقل، مما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة آخر.

تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الواحات المركزي، وإزالة آثار الحادث، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

حادث انقلاب سيارة طريق الواحات مديرية أمن الجيزة

الأكثر قراءة

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

قبل ساعات من الإعلان عن احتياطي النقد الأجنبي.. "المركزي" يبرز استخداماته

أوراق تقديم الصف الأول الثانوي 2023

نقابة الصيادلة تنعى صيدلانية حادث مدينتي.. وتتابع سير التحقيقات

ضبط 231 قضية مخدرات و78 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

دونجا وعواد وشلبى.. 9 غيابات للزمالك أمام المقاولون العرب فى كأس مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر بين الطاقة المتجددة.. والوقود الأحفوري

د هند جاد

غضب إنسانى وليس ظاهرة صوتية

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

منى رجب

ضرورة بناء مجتمع مصرى قائم على القيم والأخلاق الحميدة

أشرف عبدالشافي

رائحة الأسماء «3»

محمد العسيري

محمود قرنى.. الوجيعة تستريح لأكباد الشعراء

وائل لطفي

بيان ٣ يوليو

ماجد حبته

حين ألغت السفارة الأمريكية احتفالها بيوم الاستقلال

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

24 ساعة حاسمة.. هل يوقف الجيش الإسرائيلي عمليته في جنين اليوم؟

الخارجية الأمريكية تؤكد مراقبة الأوضاع فى جنين وتدعو إسرائيل لحماية المدنيين

ماذا يحدث فى جنين؟.. الاحتلال الإسرائيلى يقتل 9 شهداء ويوقع عشرات المصابين