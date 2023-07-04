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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المجلس الأعلى للشباب الفلسطيني يدعو مصر والأردن بالتدخل لوقف انتهاكات الاحتلال

مخيم جنين
مخيم جنين

استنكر المجلس الأعلي للشباب الفلسطيني، الثلاثاء، جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني واجتياح مدينة ومخيم جنين وقتل أبنائه وهدم المنازل واعتقال الفلسطينيين.

وطالب المجلس في بيان تلقت "الدستور" نسخة منه، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه الهجمة الشرسة التي يمارسها جيش الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

كما دعا رئيس المجلس السفير محمد عريقات، مصر الراعي الدائم للقضية الفلسطينية والأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية إلي التدخل لدى الجهات الدولية لوقف جرائم الاحتلال.

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المجلس الأعلى الإحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني مخيم جنين المجتمع الدولي مصر المملكة الأردنية

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