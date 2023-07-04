المجلس الأعلى للشباب الفلسطيني يدعو مصر والأردن بالتدخل لوقف انتهاكات الاحتلال

استنكر المجلس الأعلي للشباب الفلسطيني، الثلاثاء، جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني واجتياح مدينة ومخيم جنين وقتل أبنائه وهدم المنازل واعتقال الفلسطينيين.

وطالب المجلس في بيان تلقت "الدستور" نسخة منه، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه الهجمة الشرسة التي يمارسها جيش الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

كما دعا رئيس المجلس السفير محمد عريقات، مصر الراعي الدائم للقضية الفلسطينية والأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية إلي التدخل لدى الجهات الدولية لوقف جرائم الاحتلال.