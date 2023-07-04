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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو بالشيوخ يطالب بإحالة مرتكبى جرائم الاحتلال فى جنين للجنائية الدولية

محمد الصالحى
محمد الصالحى

أدان الدكتور محمد الصالحي عضو مجلس الشيوخ، اعتداء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن 9 ضحايا و50 مصابًا من أبناء الشعب الفلسطيني، ووصف تلك الاعتداءات المتكررة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالوحشية والدموية وأنها بمثابة جرائم حرب وانتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حقوق الإنسان.

وطالب الصالحي في بيان له أصدره اليوم، المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بالقيام بمسؤولياتهم في تنفيذ قراراتهم بحل الدولتين ومنع الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة وحماية الشعب الفلسطيني وحفظ أرواح ودماء أبنائه الذين يعانون معاناة شديدة من جرائم الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى مواقف مصر التاريخية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية وإصرار مصر على ضرورة تحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل التراب الفلسطيني.

واتهم الدكتور محمد الصالحي المجتمع الدولي بالتخاذل في حماية الشعب الفلسطيني، وأشار إلى أن استمرار استخدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها السافر ضد الفلسطينيين يعود إلى صمت المجتمع الدولي. وأكد أن أكبر دليل على ذلك هو انتهاك قوات الاحتلال الإسرائيلي لجميع قرارات الشرعية الدولية والأعراف والمواثيق الدولية، واتخاذها للسلوك العدواني تجاه الشعب الفلسطيني كمنهج عمل مستمر في جرائمها الوحشية والدموية تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأضاف الدكتور محمد الصالحي أن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة والمستمرة تؤجج مشاعر الغضب لدى جميع أبناء الشعب الفلسطيني، والشعوب الإسلامية وأصحاب الضمائر الحية على مستوى العالم. وأكد أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية صمته أمام العدوان الإسرائيلي، مشيرًا إلى خطورة قيام الجيش الإسرائيلي بإجبار المواطنين الفلسطينيين على إخلاء مخيم جنين في الضفة الغربية، خاصةً أن مثل هذه الجرائم التي تعتبر جرائم حرب تحتم على المجتمع الدولي إحالة مرتكبيها إلى المحاكمات العاجلة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

مجلس الشيوخ الإحتلال الإسرائيلي مدينة جنين الشعب الفلسطيني

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