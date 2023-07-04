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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توزيع درجات امتحان الاستاتيكا للصف الثالث الثانوي 2023

امتحان الاستاتيكا
امتحان الاستاتيكا

يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان مادة الاستاتيكا اليوم الثلاثاء، ما جعلهم يبحثون عن توزيع درجات امتحان الاستاتيكا للصف الثالث الثانوي 2023 لحسابها عقب أداء الامتحان والتأكد من مجموع درجاتهم. 

توزيع درجات امتحان الاستاتيكا للصف الثالث الثانوي 2023

ننشر في التقرير التالي توزيع درجات امتحان الاستاتيكا للصف الثالث الثانوي 2023 والمتبقي من امتحانات لطلاب الثانوية العامة.  

يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم الثلاثاء امتحان مادة الاستاتيكا 

يكون توزيع درجات امتحان الاستاتيكا كالتالي:

الدرجة الكلية 30 درجة 

ودرجة النجاح من  15 درجة

ويكون شكل الامتحان اليوم المتوقع هو 

عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات

أما الاسئلة الموضوعية فهي 18 سؤالًا مخصص لها 26 درجة.

توزيع درجات مادة الرياضيات لطلاب الشعبة العلمي رياضة 

توزيع درجات مادة الديناميكا 

الدرجة الكلية 30 درجة 

درجة النجاح من 15 درجة 

عدد الأسئلة على 2 سؤال مقالي مخصص لها 4 درجات أما الاسئلة الموضوعية 18 سؤال مخصص لها 26 درجة.

توافد طلاب الثانوية العامة على لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

لطلاب الثانوية العامة 2023.. ننشر امتحان اللغة الإنجليزية للعام الماضي (راجع معانا)

توزيع درجات مادة التفاضل والتكامل

 الدرجة الكلية 30 درجة 

درجة النجاح من 15 درجة 

عدد الاسئلة المقالية اثنين مخصص لها 4 درجات، والأسئلة الموضوعية 18 سؤالًا مخصصًا لها 26 درجة

 

توزيع درجات مادة الجبر والهندسة الفراغية

الدرجة الكلية  30 درجة

درجة النجاح من 15 درجة

عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والأسئلة الموضوعية 18 سؤالًا مخصص لها 26 درجة

المتبقي من امتحانات الثانوية العامة 2023

- الخميس 6 يوليو 2023 

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى مدة الامتحان 3 ساعات

- الأحد 9 يوليو 2023 

امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية مدة الامتحان 3 ساعات  

امتحان مادة الرياضيات البحتة فرع التفاضل والتكامل  مدة الامتحان ساعتين 

امتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية مدة الامتحان 3 ساعات  

 

- الثلاثاء 11 يوليو 2023 

امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا مدة الامتحان ساعتين 

- الخميس 13 يوليو 2023 

امتحان مادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم مدة الامتحان 3 ساعات  

 

امتحان مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية علمي رياضة مدة الامتحان ساعتين 

 

امتحان مادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية مدة الامتحان 3 ساعات  

 

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وزير التربية والتعليم يتفقد لجان الثانوية العامة بمدارس الغردقة

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توافد طلاب الثانوية العامة على لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

توزيع درجات امتحان الاستاتيكا توزيع درجات امتحان الاستاتيكا للصف الثالث الثانوي 2023 امتحان الاستاتيكا للصف الثالث الثانوي 2023 امتحان الاستاتيكا للصف الثالث الثانوي امتحان الاستاتيكا لصف الثالث الثانوي 2023 الثالث الثانوي 2023

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