وزير التربية والتعليم يتفقد لجان الثانوية العامة بمدارس الغردقة

يتفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، عددا من لجان الثانوية العامة، بمدينة الغردقة، للاطمئنان على سيرالامتحانات داخل لجان محافظة البحر الأحمر.

ومن المقرر أن يجرى الوزير جولة تفقدية على عدد من لجان بينها لجنة مدرسة خالد ابن الوليد، ولجنة مدرسة الجوهرة، والمتفوقين، وذلك برفقة قيادات مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، على رأسهم الدكتور هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

وكشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر عن أن 3425 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات بلجان الثانوية العامة بمدارس المحافظة، موزعين على 13 لجنة امتحان، بينها 6 لجان بالغردقة و2 بسفاجا، ولجنة واحدة بمدينة القصير وأخري بمرسى علم وحلايب وشلاتين ورأس غارب.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع مختلف الأجهزة والمديريات، بالإضافة إلى عقد اجتماع موسع للجهات المختصة بالمحافظة، ضم ممثلين لمختلف الأجهزة والمديريات لتأمين أعمال الامتحانات واللجان طوال فترة الامتحانات.

كما تم إنشاء غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات وتوفير المناخ الملائم والآمن للجميع والعمل كأسرة واحدة واحتواء المشكلات وتيسير الأمورفي ضوء القواعد والقوانين المنظمة للعمل واتخاذ القرارات التي من شأنها الحد من أي معوقات قد تعوق سير العمل ومنع أي محاولات للغش.