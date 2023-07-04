توافد طلاب الثانوية العامة على لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

توافد طلاب الثانوية العامة على لجان امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2023، لأداء امتحان مادة الاستاتيكا لطلاب الشعبة الرياضية، بإجمالي 98658 طالبا، ومن المقرر أن يبدأ امتحان الاستاتيكا الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة الحادية عشر.

وفي ذات السياق، أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالب وطالبة، من بينهم 276211 طالبة وطالبة بالشعبة الأدبية، و391671 طالب وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) و 98658 طالب وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).



- المتبقي.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023



- الخميس 6 يوليو، اللغة الأجنبية الأولى.

- الأحد 9 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 10 يوليو، الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- الخميس 13 يوليو الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.