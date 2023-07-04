إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة "ميكروباص" ببني سويف

أصيب 4 أشخاص، في حادث إنقلاب سيارة أجرة ميكروباص، اليوم الثلاثاء، على الطريق الصحراوي الغربي في المنطقة الواقعة بين محافظتي بني سويف والفيوم.

تلقت غرفة عمليات محافظة بني سويف، إخطارًا بورود بلاغ يفيد وقوع حادث إنقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بحري كمين ابو الروس اتجاه القاهرة، حيث جرى التوجيه بسرعة توجيه سيارات الاسعاف إلى مكان الحادث ونقل المصابين إلى اقرب مستشفى، واتخاذ كافة الأجراءات اللازمة.



ودفع مرفق اسعاف بني سويف بسيارتين اسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل 4 مصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.



وتبين أن أسماء المصابين هم: " فوزية. س . ا" 41 سنة، بدون عمل، مصابة جرح باليد اليسرى، و" رمضان. ع . ع " 21 سنة، مصاب كدمات بأنحاء مختلفة من الجسم، بدون عمل، و" جهاد. ح . أ" 21 سنة، مصاب جرح باليد اليسرى، و" حمادة . ف . ع " 33 سنة، بدون عمل، مصاب أشتباه كسر بالعمود الفقري، وجميعهم يقيمون بعزبة حميدة بقرية أبو صير الملق بمركز الواسطى، وجرى نقلهم إلى مستشفى الواسطى لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.