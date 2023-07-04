ads
الثلاثاء 04 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة "ميكروباص" ببني سويف

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أصيب 4 أشخاص، في حادث إنقلاب سيارة أجرة ميكروباص، اليوم الثلاثاء، على الطريق الصحراوي الغربي في المنطقة الواقعة بين محافظتي بني سويف والفيوم.

تلقت غرفة عمليات محافظة بني سويف، إخطارًا بورود بلاغ يفيد وقوع حادث إنقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بحري كمين ابو الروس اتجاه القاهرة، حيث جرى التوجيه بسرعة توجيه سيارات الاسعاف إلى مكان الحادث ونقل المصابين إلى اقرب مستشفى، واتخاذ كافة الأجراءات اللازمة.


ودفع مرفق اسعاف بني سويف بسيارتين اسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل 4 مصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.


وتبين أن أسماء المصابين هم: " فوزية. س . ا" 41 سنة، بدون عمل، مصابة جرح باليد اليسرى، و" رمضان. ع . ع " 21 سنة، مصاب كدمات بأنحاء مختلفة من الجسم، بدون عمل، و" جهاد. ح . أ" 21 سنة، مصاب جرح باليد اليسرى، و" حمادة . ف . ع " 33 سنة، بدون عمل، مصاب أشتباه كسر بالعمود الفقري، وجميعهم يقيمون بعزبة حميدة بقرية أبو صير الملق بمركز الواسطى، وجرى نقلهم إلى مستشفى الواسطى لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

الطريق الصحراوي الغربي إنقلاب سيارة أجرة ميكروباص بني سويف سيارتين إسعاف غرفة عمليات

الأكثر قراءة

جهود مكثفة لضبط المتهم بقتل طالب صيدلة بـ7 طعنات في العبور

تقرير هندى: مصر من أفضل وجهات فى العالم للسفر لهواة التاريخ

"صدم سيارته ونزل يعاتبه".. نهاية طالب صيدلة على يد بلطجى بالعبور

إنبي يسعى لإنهاء مغامرة النجوم والصعود لنصف نهائي بطولة كأس مصر

الزمالك يتحدى الغيابات أمام المقاولون للصعود لنصف نهائي كأس مصر

"بيت الروبى" لكريم عبدالعزيز يواصل تصدره شباك التذاكر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

ضرورة بناء مجتمع مصرى قائم على القيم والأخلاق الحميدة

أشرف عبدالشافي

رائحة الأسماء «3»

محمد العسيري

محمود قرنى.. الوجيعة تستريح لأكباد الشعراء

وائل لطفي

بيان ٣ يوليو

ماجد حبته

حين ألغت السفارة الأمريكية احتفالها بيوم الاستقلال

عبدالوهاب داود

رائحة الموت وبؤس النخبة الثقافية

محمد سامي محجوب

3 / 7 شتان بين حقيقة وخيال

محمد رفعت

محافظون وتجارب (7) محمد عثمان إسماعيل

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

24 ساعة حاسمة.. هل يوقف الجيش الإسرائيلي عمليته في جنين اليوم؟

الخارجية الأمريكية تؤكد مراقبة الأوضاع فى جنين وتدعو إسرائيل لحماية المدنيين

ماذا يحدث فى جنين؟.. الاحتلال الإسرائيلى يقتل 9 شهداء ويوقع عشرات المصابين