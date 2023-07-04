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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الأوكرانى: لا يمكننا تخيل بلادنا دون شبه جزيرة القرم

الرئيس الأوكرانى
الرئيس الأوكرانى

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه لا يمكن تخيل أوكرانيا من دون شبه جزيرة القرم.


وشدد الرئيس الأوكراني - في مقابلة حصرية مع شبكة (سي إن إن) الأمريكية أذيعت، الإثنين: على أنه طالما ما زالت شبه جزيرة القرم تحت الاحتلال الروسي فإن ذلك يعني شيئا واحدا هو أن الحرب لم تنته بعد على حد تعبيره.


وبسؤاله هل يمكن أن يكون هناك سلام دون شبه جزيرة القرم وفق أي سيناريو محتمل، قال زيلينسكي "إن هذا لن يكون انتصارا حينئذ".


وحول لقائه مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) وليام بيرنز الذي زار كييف مؤخرا، قال زيلينسكي إنه تفاجئ بتداول الأنباء عن الاجتماع في وسائل الإعلام، مضيفا أن "اتصالي مع مدير (سي آي إيه) ينبغي أن يظل دائما سرا وبعيدا عن الاهتمام الإعلامي لأننا نناقش أمور مهمة - ما تحتاجه أوكرانيا وكيف تستعد أوكرانيا للتصرف ".


وأردف: "ليس لدينا أي أسرار نخفيها عن (سي آي إيه) لأننا نتمتع بعلاقات طيبة"، مشيرا إلى أن جهازي الاستخبارات الأمريكي والأوكراني يتحدثان مع بعضها البعض.


وأضاف: "الوضع واضح جدا، لدينا علاقات جيدة مع مدير (سي آي إيه) ونحن نتحدث، لقد أخبرته بكل الأمور المهمة المتعلقة بساحة المعركة التي نحتاجها ". 

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