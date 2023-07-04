رويترز: تراجع نشاط إنتاج المصانع العالمية مع انكماش التصنيع فى منطقة اليورو

قالت وكالة رويترز، إن نشاط إنتاج المصانع العالمية تراجع مع تراجع الطلب في الصين وانكماش التصنيع في منطقة اليورو، نتيجة سياسة التشديد المستمرة من قبل البنك المركزي الأوروبي.

وأوضحت الشبكة أن الاستطلاعات أظهرت تراجع نشاط المصانع العالمية في يونيو الماضي، حيث خيم تباطؤ الطلب في الصين وأوروبا على توقعات المصدرين، وانكمش التصنيع في منطقة اليورو بشكل أسرع، مما كان يعتقد في البداية، حيث أدى التشديد المستمر في السياسة من قبل البنك المركزي الأوروبي إلى تقلص الموارد المالية، وفي بريطانيا ازدادت وتيرة الانخفاض مع تلاشي التفاؤل.

وأضاف التقرير أنه في آسيا بينما توسع نشاط المصانع بشكل هامشي في الصين، تقلص في اليابان وكوريا الجنوبية، حيث كافح الانتعاش الاقتصادي في آسيا للحفاظ على الزخم.

ومن المتوقع أن تظهر البيانات المقرر صدورها في وقت لاحق مزيدًا من الانكماش في الولايات المتحدة.

وقال روري فينيسي، الاقتصادي الأوروبي في أكسفورد إيكونوميكس بشأن إصدار منطقة اليورو: "لا توجد مؤشرات حقيقية على أننا سنحصل على أي انتعاش في قطاع التصنيع هذا العام بشكل عام ما زلنا نتحدث عن تقييم سلبي".

كان التباطؤ في يونيو واسع النطاق مع استطلاعات التي أظهرت تقلص نشاط المصانع في جميع الاقتصادات الأربعة الكبرى في منطقة اليورو الشهر الماضي.

وأوضح التقرير، أن استطلاعات آسيا تؤكد على الخسائر التي يلحقها انتعاش الصين الأضعف من المتوقع من عمليات إغلاق كورونا في المنطقة، حيث يستعد المصنعون أيضًا لتداعيات الولايات المتحدة العدوانية، ورفع أسعار الفائدة الأوروبية.

وقال تورو نيشيهاما، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في معهد داي إيتشي لأبحاث الحياة: "ربما يكون الأسوأ قد مر للمصانع الآسيوية، لكن النشاط يفتقر إلى الزخم بسبب تضاؤل ​​احتمالات الانتعاش القوي في الاقتصاد الصيني".