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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بدعم من أسهم قطاع البنوك و"تسلا".. مؤشرات "وول ستريت" ترتفع

تسلا
تسلا

حققت المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت" مكاسب طفيفة عند الإغلاق في جلسة مختصرة، الإثنين، بسبب عطلة، بعد أن تلقت دعمًا من ارتفاع أسهم تسلا والبنوك.

وقفز سهم شركة تسلا بنسبة 6.9 بالمئة مع إعلان شركة تصنيع السيارات الكهربائية أنها سلمت عددًا قياسيًا من السيارات في الربع الثاني من العام.

وارتفعت أسهم البنوك الكبرى، فزاد سهم ويلز فارجو 1.7 بالمئة، وصعد سهم "سيتي جروب" بنسبة 1.5 بالمئة، وربح مؤشر البنوك المدرج على "ستاندرد اند بورز" بنسبة 1.5 بالمئة عند الإغلاق.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 10.87 نقطة، أو بنسبة 0.03 بالمئة، إلى 34418.47 نقطة.

وارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 5.21 نقطة، أو 0.12 بالمئة، إلى 4455.59 نقطة.

وصعد المؤشر "ناسداك" المجمع 28.85 نقطة، أو 0.21 بالمئة، إلى 13816.77 نقطة.

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