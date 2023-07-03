كيف تنجح مصر في زيادة العوائد الدولارية من القطاع السياحي؟

قال سامح سعد، مستشار وزير السياحة الأسبق، رئيس شركة مصر للسياحة السابق إحدى شركات وزراة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق أن تزايد العوائد الدولارية من قطاع السياحة يعتبر أمرًا حيويًا لنجاح الاقتصاد المصري لتحقيق ذلك، يجب اتباع استراتيجيات وتنفيذ إجراءات فعالة.

أضاف سامح، لـ"الدستور"، أنه من أجل نجاح مصر في زيادة العوائد الدولارية من قطاع السياحة، فإنه في السنوات الأخيرة شهدت مصر جهودًا حثيثة لتعزيز صناعة السياحة وزيادة العوائد الدولارية المترتبة عليها.

وتعتبر السياحة من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في البلاد وتلعب دورًا حاسمًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وفيما يلي بعض العوامل التي تسهم في نجاح مصر في زيادة العوائد الدولارية من قطاع السياحة:

1. الترويج والتسويق: تقوم الحكومة المصرية بجهود كبيرة في الترويج للوجهات السياحية المصرية على المستوى الدولي. تُنظم حملات إعلانية وفعاليات ترويجية لجذب السياح من مختلف أنحاء العالم، وتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت بشكل واسع للتسويق للوجهات السياحية الفريدة في مصر.

2. التطوير البنية التحتية: يتطلب قطاع السياحة بنية تحتية قوية. لذلك، قامت الحكومة المصرية بالاستثمار في تحسين البنية التحتية السياحية، مثل تطوير المطارات والطرق والفنادق ووسائل النقل العام لتسهيل وصول السياح إلى المناطق السياحية المختلفة في مصر.

3. تنويع المنتجات السياحية: تعتبر مصر وجهة سياحية متعددة الجوانب، حيث تتمتع بتاريخ غني وثقافة متنوعة ومناظر طبيعية جميلة.

من خلال تنويع المنتجات السياحية المقدمة، يتم جذب شرائح واسعة من السياح وزيادة العائدات، إضافة إلى الآثار القديمة والأهرامات، يتم تطوير وتسويق السياحة البحرية والسياحة الثقافية والسياحة الطبية والسياحة الرياضية والسياحة الاستكشافية في الصحاري والجبال.

4. تحسين خدمات الضيافة: يلعب الاهتمام بجودة الخدمات الضيافة دورًا حاسمًا في جذب السياح وتعزيز العوائد الدولارية. تم تحسين مستوى الفنادق والمنتجعات والمطاعم وتدريب العاملين على تقديم خدمة عالية الجودة وضمان تجربة سياحية ممتازة للزوار.

5. تعزيز الأمن والاستقرار: يعد الأمن والاستقرار عاملين حاسمين لنجاح صناعة السياحة. تكفلت الحكومة المصرية بتعزيز الأمن وتوفير بيئة آمنة للسياح، من خلال تكثيف الإجراءات الأمنية وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية.

6. تطوير السياحة الداخلية: بالإضافة إلى جذب السياح الأجانب، يتم التركيز على تطوير السياحة الداخلية وجذب السكان المحليين ويتم تشجيع المصريين على استكشاف وجولات في أنحاء البلاد وزيارة المعالم السياحية المحلية، ما يساهم في زيادة الإقامات الفندقية والإنفاق المحلي وتعزيز العائدات الدولارية.

7. التعاون الدولي: تعمل مصر على تعزيز التعاون الدولي في مجال السياحة من خلال التوقيع على اتفاقيات وشراكات مع دول ومنظمات أخرى. يتضمن ذلك تبادل الخبرات والتدريب والتسويق المشترك وتسهيل إجراءات السفر وتبادل البيانات السياحية. هذا التعاون يعزز الوعي الدولي بجماليات وجاذبية مصر كوجهة سياحية.

أوضح أنه تنجح مصر في زيادة العوائد الدولارية من قطاع السياحة من خلال الترويج والتسويق الفعال، وتحسين البنية التحتية السياحية، وتنويع المنتجات السياحية، وتحسين خدمات الضيافة وتعزيز الأمن والاستقرار وتطوير السياحة الداخلية، وتعزيز التعاون الدولي. من خلال تنفيذ هذه الاستراتيجيات المتكاملة، تستطيع مصر تحقيق زيادة ملحوظة في العوائد الدولارية من قطاع السياحة وتعزيز اقتصاد البلاد بشكل عام.