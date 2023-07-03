ads
الإثنين 03 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"أهمية التوثيق للمبانى التراثية".. ندوة بمتحف المجوهرات الملكية الخميس

ندوة بمتحف المجوهرات
ندوة بمتحف المجوهرات الملكية

ينظم قسم التسجيل والتوثيق بمتحف المجوهرات الملكية ندوة بعنوان "أهمية التوثيق للمباني التراثية للحفاظ علي الهوية"، بقاعة النشاط الثقافي بمقر المتحف بالإسكندرية، وذلك يوم الخميس الموافق 6 يوليو، الساعة الواحدة ظهرًا.

ويقدم الندوة المرمم الأثري، هشام توحيد، وفيها يسلط الضوء على أهمية التسجيل والتوثيق ودوره في الحفاظ على التراث والهوية.

 تذكرة دخول المتحف

تشمل حضور الندوة، وهي 5 جنيهات للطالب، والمواطن المصري 20 جنيها، أما تذكرة دخول المتحف للأجنبي، 100 جنيه، وللطالب الأجنبي: 50 جنيها.

متحف المجوهرات الملكية

بُني القصر بمنطقة زيزينيا في عام 1919م على يد السيدة زينب فهمي وأكملته، وأقامت به ابنتها الأميرة فاطمة ابنة الأمير علي حيدر حفيد محمد علي باشا، ويعتبر بمثابة المكان الذي يضم الكثير من الممتلكات الرائعة للأسرة العلوية.

ويعبر المتحف عن الذوق الرفيع للأميرة في اللوحات، والأسقف المذهبة، والفسيفساء التي تزين العديد من غرف القصر، ويتكون من جناحين شرقي وغربي يربط بينهما ممر، ويتكون كل منهما من طابقين وبدروم.

ويشمل المتحف جميع الممتلكات التي تخص العائلة العلوية، طوال فترة حكمها، في جميع القاعات بالقصر، حيث أسلوب حياتها الفخم، والمليئ بالرفاهية.

من أهم مقتنيات المتحف، قلادة لمحمد على باشا، مطعمة بالماس والزمرد تخص مؤسس الأسرة، مكونة من 16 وحدة زخرفية منها 8 وحدات مدون عليها اسم محمد على، في حين جاءت 8 وحدات أخرى على شكل وردة من الذهب بوسطها حلقة من الذهب بها فصوص من الماس.

بالإضافة إلى رقعة شطرنج ذهبية، ومناظير ذهبية مرصعة بالماس والياقوت والزمرد، وأكواب ذهبية مطعمة بالأحجار الكريمة، كما يشمل المتحف المجوهرات المبهرة التي أعدها كبار المصممين في أوروبا، والتي كانت تتزين بها الملكات والأميرات من العائلة المالكة في مصر، وفخامة حياتهم من خلال المجوهرات الثمينة والديكور الراقي المختار بعناية فائقة.

التسجيل والتوثيق الحفاظ على التراث متحف المجوهرات الملكية محمد علي باشا الإسكندرية

الأكثر قراءة

وضع غير لائق.. تفاصيل فيديو "شاب وفتاة" على دراجة نارية

توقعات بانخفاض أسعار الدواجن 50% مع استمرار الإفراج عن الأعلاف

لسرقتها.. شاب يبيع عشيقته لصديقه بفيديو جنسي

امتحان تجريبي استاتيكا لطلاب علمي رياضة 2023

استعلام عن فاتورة تليفون أرضى لهذا الشهر

الضحية الرابعة لحادث تصادم أسوان تلفظ أنفاسها الأخيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

ضرورة بناء مجتمع مصرى قائم على القيم والأخلاق الحميدة

أشرف عبدالشافي

رائحة الأسماء «3»

محمد العسيري

محمود قرنى.. الوجيعة تستريح لأكباد الشعراء

وائل لطفي

بيان ٣ يوليو

ماجد حبته

حين ألغت السفارة الأمريكية احتفالها بيوم الاستقلال

عبدالوهاب داود

رائحة الموت وبؤس النخبة الثقافية

محمد سامي محجوب

3 / 7 شتان بين حقيقة وخيال

محمد رفعت

محافظون وتجارب (7) محمد عثمان إسماعيل

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مصادر فلسطينية: اتصالات مصرية مكثفة لوقف التصعيد الإسرائيلى فى جنين

عملية جنين.. رئاسة فلسطين: سنوقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل

الجامعة العربية تعقد اجتماعًا طارئًا لبحث تصعيد الاحتلال الإسرائيلى فى جنين