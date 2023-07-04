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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

بعد انتهاء العيد.. مشروبات تساعدك على التخلص من الدهون الزائدة وإنقاص الوزن

مشروب
مشروب

بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، يسعى العديد من الأشخاص خاصة للسيدات لانقاص الوزن، في هذا السياق نقدم في السطور التالية أهم المشروبات التي تساعدك على إنقاص الوزن.

- الماء 

الماء هو أفضل مشروب لفقدان الوزن، وينصح الأطباء بشرب 8 أكواب من الماء يومياً،  وتشير الأبحاث أن
شرب الماء قبل تناول الوجبات بفترة قصيرة يساعد على فقدان الوزن.

- الشاي الأخضر

أفضل أنواع الشاي التي تعزز فقدان الوزن هو شاي الأخضر،وهو له فوائد صحية حيث يحتوي على الكثير
من مضادات الأكسدة يمكن تناول الشاي الأخضر بمفرده ولكن للحصول على نتائج مضاعفة، يمكنك إضافة شريحتين من الزنجبيل الأخضر مع معلقة من الشاي الأخضر وبضع أوراق من النعناع إلى الماء المغلي وتركه لفترة وتناوله قبل تناول الوجبات بنصف ساعة.

- الليمون والكمون

مشروب الليمون والكمون الساخن يساعد في حرق الدهون، انقعي ليمونة مقطعة إلى حلقات مع قليل من
الكمون، ثم اتركيها طوال الليل، واشربيها في الصباح يومياً.

- الزنجبيل

الزنجبيل من أكثر المواد الحارقة للدهون وخاصة بعد تناول الوجبات مباشرة يومياً، وسوف تلاحظي تناقص
وزنك بشكل تدريجي.

- الزنجبيل والقرفة

عند شرب الزنجبيل مع القرفة يومياً، يقوم هذا المشروب بحرق الدهون المخزنة بالجسم ثم يبدأ جسمك بخسارة الوزن بشكل تدريجي قومي بنقع أعواد القرفة مع الزنجبيل  أو مزج مسحوق القرفة معاً.
أو ضعي ربع معلقة قرفة  مع نصف  معلقة صغيرة من الزنجبيل و أضيفي إليها معلقة صغيرة من الكمون
المطحون وشريحيتين من الليمون وضيفيها إلى الماء المغلي واتركيها لفترة، وتناوليها بعد تناول المشروبات
ليساعد في حرق الدهون.

- عصير الليمون

عصير الليمون يساعد على فقدان الوزن تدريجياً، عند تناوله يوميا بشكل مستمر.

- الحليب

ليست كل الألبان تحتوي على السعرات الحرارية، فالحليب الخالي من الدهون والدسم، يمكن أن يساعد
أيضا في فقدان الوزن، كما يساعد على تقوية العظام حيث أنه ذات قيمة غذائية عاليه

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