ننشر مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 فى محافظات مصر

مع بداية أول أيام العمل عقب إجازة عيد الأضحى المبارك شغل بال المسلمين معرفة مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 في محافظات مصر عبر جوجل، حيث استعرضت الهيئة المصرية للمساحة، جميع مواقيت الصلاة اليوم وذلك في جميع المدن والمحافظات، إذ سجلت فروقا بمواقيت الصلوات الخمس ما بين المحافظات المختلفة.

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 في محافظات مصر

وفي هذا الإطار، تقدم «الدستور»، فيما يلي، كافة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء بينها موعد صلاة الشروق والفجر.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء

جاءت مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 4 يوليو، في بعض محافظات الجمهورية وذلك كما يلي:



مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 4 يوليو في الشرقية

موعد أذان الفجر: 4:06 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:57 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:35 مساءً.

موعد أذان المغرب: 8:01 مساءً.

موعد أذان العشاء: 9:34 مساءً.



مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 4 يوليو في المنصورة

موعد أذان الفجر: 4:06 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:58 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:37 مساءً.

موعد أذان المغرب: 8:03 مساءً.

موعد أذان العشاء: 9:38 مساءً.



مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة اليوم الثلاثاء 4 يوليو

موعد أذان الفجر: 4:13 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:59 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:35 مساءً.

موعد أذان المغرب: 8:01 مساءً

موعد أذان العشاء: 9:34 مساءً.



‏مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 4 يوليو في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:11 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 01:04 مساءً.

موعد أذان العصر: 4:43 مساءً.

موعد أذان المغرب: 8:09 مساءً.

موعد أذان العشاء: 9:43 مساءً.



مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 4 يوليو في محافظة أسوان

أذان الفجر: 4:29 صباحًا.

أذان الظهر: 12:52 صباحًا.

أذان العصر: 4:12 مساءً.

أذان المغرب: 7:43 مساءً.

أذان العشاء: 9:06 مساءً.



مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:22 صباحًا.

أذان الظهر: 12:57 مساءً.

أذان العصر: 4:24 مساءً.

أذان المغرب: 7:53 مساءً.

أذان العشاء: 9:19 مساءً.



مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 4 يوليو في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:20 صباحا

أذان الظهر: 12:53 مساءً.

أذان العصر: 4:18 مساءً.

أذان المغرب: 7:45 مساءً.

أذان العشاء: 9:12 مساءً.

أذان العشاء: 9:15 مساءً.