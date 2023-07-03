مصادر فلسطينية: اتصالات مصرية مكثفة لوقف التصعيد الإسرائيلى فى جنين

قالت مصادر فلسطينية، إن مصر تجري اتصالات مكثفة مع إسرائيل لوقف العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، حسبما نشرت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية عنيفة ضد مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم الإثنين، ضد عناصر للمقاومة الفلسطينية تابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيين.

مصر تدين الاعتداء الإسرائيلي على جنين

وأدانت مصر بأشد العبارات، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، الاعتداء الذى قامت به القوات الإسرائيلية على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، مما أسفر عن وقوع 8 ضحايا وأكثر من 50 مصابًا من أبناء الشعب الفلسطيني.

وحذرت مصر من المخاطر الجسيمة للتصعيد الإسرائيلى المستمر ضد الفلسطينيين، وما يؤدى إليه من تأجيج لحالة الاحتقان ومفاقمة معاناة الشعب الفلسطيني، وتقويض للمساعى المبذولة من جانب مصر والشركاء الإقليميين والدوليين لخفض التوتر في الأراضي المحتلة.

عملية مشتركة بين الجيش الإسرائيلي والشاباك في جنين

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم، أن سلاح الجو شن أكثر من 10 غارات ضد أهداف فلسطينية مسلحة داخل جنين، في عملية مشتركة بين الجيش وجهاز الأمن العام «الشاباك».

وأوضح أن الغارات دمرت مختبرا لإنتاج وتخزين المتفجرات وعثرت على قاذفة صواريخ بدائية الصنع وأسلحة أخرى، كما استمرت عمليات تبادل إطلاق النار مع الفلسطينيين.