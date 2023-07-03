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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

كنت فين وقت بيان 3 يوليو|برلماني: مع المتظاهرين أمام مبني محافظة الشرقية

النائب ابراهيم شحاته
النائب ابراهيم شحاته

أعرب النائب إبراهيم شحاته،عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، عن سعادته بإستعادة ذكرياته لحظة إلقاء الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة آنذاك بيان 3 يوليو 2013، القاضي بعزل مرسي وتعطيل الدستور الإخواني.

وقال شحاته، لـ"الدستور": "في تلك اللحظة كنت أقف وسط الحشود الغفيرة من المتظاهرين أمام مبني محافظة الشرقية، حيث كان الجميع مترقبا كلمة قواتنا المسلحة الباسلة  لتحريرهم من سيطرة الجماعة الإرهابية.

وتابع شحاتة: "بالفعل انتصرت المؤسسة العظيمة لإرادة المصريين،  ببيان أثلج صدور الجميع مضيفا، وهذا النصر سبقه نصر أخر يوم 30 يونيو باحتشاد ملايين المصريين في الشوارع والميادين مطالبين بعزل مرسي وتجميد دستور جماعته، متابعا: بذلك فإن بيان 3 يوليو جاء تعبيرا عن إرادة عموم المصريين، وبه أنتهى ظلم عصر الإرهاب، واصفًا لحظة النطق بالبيان، بأنها  كانت بمثابة انفراجة للشعب وفرحة لا تقدر، بالتخلص من هذه الجماعة الإرهابية، وانظلاقة جديدة لمصر والمصريين.

أضاف: "بدأت مصر تصارع ما نتج عن  "السنة اللي ما يعلم بيها غير ربنا"، وهي عام حكم الإخوان، كما تحمل الشعب الكثير في سبيل انتصاره على تلك الجماعه، من ارهاب ومحاولات خسيسة لعرقلة الدولة.

تابع: ما نراه  اليوم على الساحة من مشروعات قومية، وتطوير للبنية التحتية، والمبادرات الصحية والإجتماعية المتعددة، تعد تجسيدا حقيقيا لمعنى انتصار الشعب على تلك الجماعة البغيضة، وهو انتصار نشهده في جميع المجالات، مضيفا : سجل التاريخ على مدى السنوات العشر التالية لهذا الحدث العظيم، انجازات لم يسبق لها مثيل في العصور السابقة منذ عهد محمد علي.

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