بعد نبأ وفاته المفاجئة.. أحمد قنديل يتصدر ترند جوجل

تصدر الفنان أحمد قنديل، ترند مؤشرات البحث على موقع "جوجل" وذلك بعد نبأ وفاته المفاجئة صباح اليوم الإثنين، والذي كان صدمة للوسط الفني وجمهوره.

كان الفنان كريم عبدالجواد، أعلن وفاة الفنان أحمد قنديل، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "إنا لله وإنا اليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله صديقي الغالي أحمد قنديل، صلاة الجنازة في مسجد الحصري أكتوبر، بعد صلاة الظهر، والدفنة في مقابر الحديدي العبور طريق بلبيس".

آخر منشورات أحمد قنديل

قبل 5 أيام، كتب قنديل عبر حسابه على "فيسبوك": "ربنا يرحمك يا أمي يا حبيبتي ويسكنك فسيح جناته يا نور عيني، متنسوش دعواتكم لأمي في الأيام المفترجة".

كما كتب ناعيًا وفاة والدته: "هو عيب لو أنا قلت مش عارف أعيش من بعد أمي، طب والله العظيم أنا ما عارف أعيش من بعدك يا أمي، حياتي كلها اتغيرت من بعد وفاتها حبيبتي، خنقة وعصبية وعدم وعي وتفكير كتييييييييير بدون سبب أكتر فترة في حياتي، كل حاجة فيها ملخبطة كل حاجة حرفيا، ربنا يرحمك يا حبيبتي ويسكنك فسيح جناته ويصبرني على فراقك ويجمعني بيكي عن قريب إن شاء الله".

تجسيد شخصية الشهيد إسلام مشهور

اشتهر الراحل أحمد قنديل بتجسيد شخصية الشهيد إسلام مشهور فى مسلسل "الاختيار 2"، الذى تم عرضه في الموسم الرمضاني 2021.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبواليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبداللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبدالغنى، سلوى عثمان، على الطيب، طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.

آخر أعمال أحمد قنديل

يذكر أن الفنان الراحل أحمد قنديل من مواليد عام 1987، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 2012، وشارك في عدد من الأعمال بالسينما والتليفزيون منها "عد تنازلي، الزيبق، ليل خارجي، وقفة رجالي"، إضافة إلى أنه كان ينتظر عرض مسلسل "بيت العيلة" الجزء الثالث.