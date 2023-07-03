صرف أصحاب البطاقات السلع التموينية المدعمة لشهر يوليو 2023، عبر ما يقرب من 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لصرف السلع المدعمة، ورغم رفع سعر السلع التموينية إلا أن أسعارها ما زالت أقل بكثير من سعر السوق حيث يصل سعر كيلو الأرز 12.60 جنيه، بينما يصل لدى التجار إلى ما يقرب من 30 جنيه ، وتعرض الدستور قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2023 .

أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2023

سعر الأرز المعبأ : 12.60 جنيه.

سعر كيلو الأرز السائب : 26.17 جنيه خارج بطاقة التموين.

سعر كيلو السكر المعبأ : 19.68 جنيه.

سعر زجاجة الزيت 800 ملل : 30 جنيهًا.

سعر لتر زيت عباد الشمس : 61.68 جنيه.

سعر لتر زيت الذرة كريستال : 72.1 جنيه.

سعر كيلو الدقيق المعبأ : 18.00 جنيه.

سعر كيلو الفول المعبأ : 36.83 جنيه.

سعر كيلو الفول السائب: 37.14 جنيه.

سعر كيلو العدس المعبأ: 45.44 جنيه.

سعر كيلو المكرونة المعبأة : 21.54 جنيه.

أسعار السلع التموينية 2023⁰

سعر الجبن الأبيض 125 جراما : 4.5 جنيه.

سعر الجبنة تتراباك 500 جم : 14 جنيهًا.

سعر الجبنة تتراباك 250 جم : 7.50 جنيه.

سعر القهوة سريعة الذوبان 18 جم : 4 جنيهات.

سعر علبة مرقة دجاج : 6 جنيهات.

سعر الصلصة 300 جم : 8 جنيهات.

وتوفر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين الكثير من السلع الغذائية التي تباع للمواطنين بأسعار أقل من الأسواق ومن هذه السلع :