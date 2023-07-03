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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2023

السلع
السلع

صرف أصحاب البطاقات السلع التموينية المدعمة لشهر يوليو 2023، عبر ما يقرب من 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لصرف السلع المدعمة، ورغم رفع سعر السلع التموينية إلا أن أسعارها ما زالت أقل بكثير من سعر السوق حيث يصل سعر كيلو الأرز 12.60 جنيه، بينما يصل لدى التجار إلى ما يقرب من 30 جنيه ، وتعرض الدستور قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2023 . 

أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2023 

  • سعر الأرز المعبأ : 12.60 جنيه.
  • سعر كيلو الأرز السائب : 26.17 جنيه خارج بطاقة التموين.
  • سعر كيلو السكر المعبأ : 19.68 جنيه.
  • سعر زجاجة الزيت 800 ملل :  30 جنيهًا.
  • سعر لتر زيت عباد الشمس : 61.68 جنيه.

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  • سعر لتر زيت الذرة كريستال : 72.1 جنيه.
  • سعر كيلو الدقيق المعبأ :  18.00 جنيه.
  • سعر كيلو الفول المعبأ : 36.83 جنيه.
  • سعر كيلو الفول السائب: 37.14 جنيه.
  • سعر كيلو العدس المعبأ: 45.44 جنيه.
  • سعر كيلو المكرونة المعبأة : 21.54 جنيه.

أسعار السلع التموينية 2023⁰

  • سعر الجبن الأبيض  125 جراما : 4.5 جنيه.
  • سعر الجبنة تتراباك 500 جم :  14 جنيهًا.
  • سعر الجبنة تتراباك 250 جم :  7.50 جنيه.
  • سعر القهوة سريعة الذوبان 18 جم :  4 جنيهات.
  • سعر علبة مرقة دجاج :  6 جنيهات.
  • سعر الصلصة 300 جم :  8 جنيهات.

وتوفر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين الكثير من السلع الغذائية التي تباع للمواطنين بأسعار أقل من الأسواق ومن هذه السلع : 

  • كيلو اللحوم الطازجة: 261.83 جنيه.
  • كيلو الدواجن الطازجة: 87.58 جنيه.
  • البيض البلدي (بيضة): 4.47 جنيه.
  • لتر اللبن السائب: 18.87 جنيه.
  • لتر اللبن المعبأ: 26.43 جنيه.
  • كيلو الجبن الأبيض: 90.59 جنيه.
  • كيلو الجبن الرومي 170.59 جنيه.
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