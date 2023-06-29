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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التموين: توفير اللحوم الإفريقية الطازجة بالمنافذ

وزير التموين
وزير التموين

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع يوميًا الحالة السلعية والتموينية بالمحافظات أثناء إجازة عيد الأضحى.

وأشار إلى أن الوزارة توفر اللحوم ‏السودانية ومن جيبوتي الطازجة بـ195 جنيها للكيلو، واللحوم البرازيلي المجمدة بـ160 ‏جنيهًا للكيلو والمقطعة منها بـ170 جنيهًا للكيلو.

وأكد ‏الدكتور علي المصيلحي أن الوزارة نوعت مناشئ ومصادر الاستيراد من دول ‏إفريقية عدة، واستوردت ما يصل إلى 25000 رأس ماشية من ‏السودان وجيبوتي، بالإضافة إلى استيراد الأغنام من أوغندا وتنزانيا.

من جانبه أكد اللواء أحمد حسنين، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية، أن غرفة العمليات المركزية التي وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بتشكيلها تتابع عمل المجمعات وتوافر السلع التموينية بالمخازن التي خصصت لصرفها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأشار إلى أن الشركة القابضة ستضخ يوميا بالمجمعات الاستهلاكية ‏كل السلع ومنها اللحوم الطازجة والمبردة، ‏مشيرًا إلى أنه تم تخصيص عدد من مخازن الجملة بكل محافظة ‏لصرف سلع المنظومة التموينية لمنافذ الصرف خلال إجازة عيد الأضحى.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير دكتور أحمد كمال أن ‏الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، يتابع يوميا ضخ السلع واللحوم أيضا، وأشار إلى أن الدكتور علي المصيلحي قد وجه مديري المديريات بإنشاء ‏غرف عمليات مركزية بكل مديرية بالإضافة إلى غرف عمليات ‏بالإدارات التابعة لها لمتابعة سير العمل بمنافذ صرف السلع التموينية ‏والمخابز ومستودعات الغاز ومحطات الوقود وتوافر السلع بالأسواق ‏والمجمعات الاستهلاكية أيضًا.

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