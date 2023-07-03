جورى خرجت للاحتفال بالعيد مع أسرتها فحول أتوبيس جسدها لأشلاء

خرجت تقفز فرحًا بالعيد كمثيلاتها في عمرها الذي لم يكمل 8 سنوات بعد.. اصطحبتها والدتها للتنزه وتهنئة الأهل والأقارب بحلول عيد الأضحى المبارك وأثناء سير الابنة وأمها مر فوق جسديهما أتوبيس متهالك يقوده طفل بسرعة جنونية ليخفي جسد الصغيرة أسفله ويقذف بأمها بعيدًا بعدما هشم عظامها.

جوري أحمد حماد، طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، سببت حزنًا شديدًا لأهالي بهتيم بشبرا الخيمة بعد الحادث الأليم الذي أودى بحياتها وحول جسدها الصغير لأشلاء بعدها دهسها الأتوبيس، والد الطفلة المجني عليها يروي تفاصيل المأساة التي شاهدها بعينيه حيث رأى جسد ابنته أسفل عجلات السيارة المسرعة وجسد زوجته على بعد عدة أمتار بعدما أطاح بها السائق، وقال أحمد حماد، والد الطفلة جوري، إنها كانت أكبر أبنائه وأول فرحته وإنها كانت دائمًا حنونة عليه وعلى أشقائها الصغار.

الطفلة جوري أحمد

وأشار الأب إلى أن ابنته “جوري” كانت متفوقة في دراستها وجميع المدرسين يحبونها وكانوا يطلقون عليها “عصفور الجنة” وأنها كانت تطمح أن تصبح طبيبة أسنان، وأكمل الأب قائلًا، إنها من طالبته بالخروج للاستمتاع مساء ثاني أيام العيد في ذلك اليوم وأنها خرجت بناء على طلبها لإرضائها، وأنها كانت سعيدة جدا في ذلك اليوم، وظلت تشكرني على ذلك.

وأضاف الأب المكلوم: قبل الحادث بلحظات أصرت على التقاط صورة جماعية بصحبتي أنا ووالدتها وباقي أشقائها وكأنها كانت تودعنا، والحادث لم يأخذ سوى لحظات معدودة وماتت ابنتي، حتى إنني استغثت بالمارة والأهالي لاستخراجها من بين سيارتين، المتهم كان يسير بسرعة جنونية، ما أدى إلى تحطم جسد ابنتي بين تلك السيارة وتاكسي كان يقف بجانب الرصيف وتحولت إلى أشلاء".

ولقيت طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات مصرعها وأصيبت والدتها بكسور مضاعفة إثر دهس أتوبيس لهما بمنطقة دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أثناء احتفالهما بالعيد وجرى نقلهما لمستشفى ناصر العام، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفلة والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهليتها وشهود العيان بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث دهس أتوبيس لطفلة ووالدتها.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع طفلة تدعي جوري أحمد حماد، 8 سنوات، وإصابة والدتها بكسور مضاعفة، وجرى نقلهما للمستشفى لاتخاذ اللازم.

وكشف شهود العيان بالواقعة أن المتهم الذي كان يقود السيارة يسير بسرعة جنونية وأنه قام بدهس الطفلة ووالدتها وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية والتي صرحت بالدفن.

وشيع المئات من أهالي شبرا الخيمة، جثمان الطفلة المتوفاة لمثواها الأخير بمقابر أسرتها وسط حالة من الحزن الشديد سادت الجميع، داعين الله لها بالرحمة والمغفرة ولذويها بالصبر والسلوان.