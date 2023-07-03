رابط موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.. وماهى الخدمات المقدمة منه؟

يبحث العديد من أولياء الأمور هذه الفترة عن موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حيث يمكن من خلاله عمل الكثير فيما يخص الاستعداد للعام الدراسي، حيث يمكن التقديم للصف الأول الابتدائي والاستعلام عن كل ما يخص العام الدراسي الجديد، فى هذا السياق ترصد الدستور خلال السطور المقبلة كل شيء عن موقع وزارة التربية والتعليم والرابط الخاص به.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم

يمكنك البحث فى جوجل بعنوان موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وسوف تجد هذا الرابط الذي تدخل منه مباشرة على الموقع وهو كالتالى من هنا.

يقوم موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتوفير منصات الكترونية لمساعدة طلاب الثانوية العامة هذه الايام فى الامتحانات الخاصة بهم بالاضافة إلى أنه يوفر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ايضًا الخدمات الالكترونية الخاصة بأولياء الامور.

منصة وزارة التربية والتعليم ذاكر

كما يخصص موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط خاص بمنصة ذاكر وهو الرابط التالى من هنا وهذا الرابط به المنصة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والتى تساعد الطلاب على المذاكرة وعلى الاستعداد الجيد للأمتحانات خاصة أن امتحانات الثانوية العامة مازالت جارية وسوف يتم العمل على الانتهاء منها فى 15 يوليو الجارى.

ويخصص فى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مكان من أجل خدمة المواطنين والتى يمكنهم من خلالها التواصل مع الوزارة ومساعدتهم فى العديد من الأمور.

في إطار تطوير وتجويد العملية التعليمية، خصصت وزارة التربية والتعليم قنوات اتصال للسادة أولياء الأمور والطلاب والمعلمين للتواصل مع الوزارة والمديريات التابعة لهم من أجل حل المشاكل التي تواجههم. ويتم التواصل كالآتي

خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة: التليفون: 27946145 والفاكس: 27963734 والخط الساخن: 19126 والبريد الالكتروني :[email protected]