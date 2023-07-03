رابط موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات وتقديم الطلاب للمدارس

تصدر موقع وزارة التربية والتعليم عمليات البحث بمحرك "جوجل" الشهير من قبل الطلاب وأولياء الأمور خلال الأيام الماضية، وذلك بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة وتقديمات الصفوف المختلفة، وكذلك ظهور نتائج مختلف المراحل التعليمية.

ونقدم لكم من خلال هذه السطور موقع وزارة التربية والتعليم:

موقع وزارة التربية والتعليم

يحتوي موقع وزارة التربية والتعليم عبر الإنترنت على العديد من المنصات التعليمية، وتوضيحات فيما يخص كلًا من الطلاب وأولياء الأمور والمدرسين، وغيرها من الخدمات والتسهيلات التي يقبل عليها الطلاب والاهالي، ويمكن الوصول له من خلال الضغط هنــا.

خطوات استعلام نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

يستطيع الطلاب بالدبلومات الفنية للعام 2023 بمختلف التخصصات "صناعي- زراعي- تجاري- فندقي" بعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023، الدخول على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس على بوابة التعليم الفني بالضغط هنــا، واتباع هذه الخطوات:

الدخول على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023، قم بإدخال رقم الجلوس، وتحديد النوعية "صناعي – زراعي – تجاري – فندقي".

ثم يتم الضغط على عرض النتيجة.

خطوات التقديم في الصف الأول الثانوى

للتقديم بالصف الأول الثانوى يتم الدخول على الموقع منصة التنسيق الثانوي.

ثم الضغط على كلمة تسجيل بحساب الوزارة للذهاب إلى صفحة تسجيل الدخول، ويليه بالتسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور والضغط على تسجيل الدخول.

وبذلك يظهر صفحة الملف الشخصي التي تحتوي على اسم الطالب/الطالبة والمديرية الخاصة به والمنطقة التعليمية الخاصة به والمدرسة الخاصة به والدرجة الخاصة به وآخر ميعاد للتقديم في المديرية الخاصة به وزر الدخول إلى التنسيق.

ويليه خطوة الضغط على زر التالي للدخول لصفحة خريطة التنسيق، واستكمال خطوات تقديم الصف الأول الثانوى، وتحتوي الخريطة على جزء التعليم العام وهو الجزء الخاص بالتعليم الثانوي العام والتكنولوجيا التطبيقية والذي يتيح للطالب الحد الأدنى للمدارس،ويحتوي على جزء التعليم الفني.