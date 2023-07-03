كنت فين وقت بيان 3 يوليو| عضو دفاع النواب: كنت بعملى.. وتلقينا تعليمات بحماية المتظاهرين السلميين

قال اللواء غباشي بدير، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن يوم 3 يوليو يوم انتصار إرادة المصريين على تنظيم عالمى أراد أن يسيطر على الدولة المصرية لصالحه ولتنفيذ أجنداته.

وأضاف عضو مجلس النواب، إنه أثناء هذا اليوم كان على رأس عمله بجهاز الشرطة، وكانت التعليمات واضحة وضوح الشمس بالتعامل مع المتظاهرين السلميين بمنتهي الاحترام والتقدير والتصدي لأي جماعات عنف وتخريب.

وأشار إلى أن جهاز الشرطة انحاز إلى جموع الشعب المصري وإلى مطالبه المشروعه لعدم احتكار فصيل وجماعة الحكم وتنفيذ أجندات معينة وطمس الهوية المصرية.

وأكد بدير أن ثورة 30 يونيو ثورة الشعب المصري وأنها لم تنقذ مصر فقط، لكنها أنقذت المنطقة العربية أجمع من تلك الجماعة التي سعت إلى تقسيم المنطقة لدويلات، خاصةً أنها لم تسيطر على أي بلد إلا ونشرت فيها الدمار والإرهاب.

وأشار إلى أن ثورة المصريين كانت كاشفة لتلك الجماعة أمام العالم، وبعدها أعلنت العديد من دول العالم اتخاذ إجراءات ضد التنظيم وعناصره.

وقال عضو مجلس النواب إن بيان 3 يوليو، الذي تم الإعلان بعد اجتماعات مطولة لكل ممثلي الشعب من القوى السياسية والرموز الدينية نتج عنه خارطة الطريق وألقاه الفريق أول عبدالفتاح السيسي حينها معبرا عن كل مطالبة الشعب المصرى وكانت بداية لمسيرة إنقاذ لحماية مصر من حرب أهلية كانت مهددة أن تلحق بها، وكان مقدمة لبناء الجمهورية الجديدة، وهي جمهورية بناء وتعمير واستعادة وجه مصر الحضاري ومكانتها إقليميا ودوليا وإحياء الريف المصري والقضاء على العشوائيات، وتتمكن الدولة المصرية من تحقيق العديد من الإنجازات بمختلف القطاعات، وكان محور نجاحها هو إرادة الشعب المصري.