كنت فين وقت بيان 3 يوليو.. النائب محمد الجبلاوى: تواجدت فى اعتصامات ميدان المحطة بقنا

والبيان أنهى مخططات الفوضى ..

كشف النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، عن تواجده في اعتصامات ميدان المحطة بمحافظة قنا، للمطالبة بإسقاط حكم الإخوان، أثناء إلقاء الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة آنذاك، لبيان 3 يوليو عام 2013.

وأضاف الجبلاوي أن اليوم تحل الذكرى العاشرة ليوم من أهم الأيام في تاريخ مصر الحديث، وهو يوم 3 يوليو عام 2013، مشيرًا إلى أنه في ذلك اليوم انتصرت إرادة المصريين بازاحة الجماعة الإرهابية من حكم مصر.

وأوضح وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن هذا اليوم شهد استجابة القوات المسلحة لرغبة ملايين المصريين الذين تواجدوا في الميادين والشوارع للمطالبة بإسقاط حكم الإخوان، الذين أرادوا اختطاف الدولة المصرية وتغيير هويتها.

وأشار النائب محمد الجبلاوي إلى أن التنظيم الإرهابي استمر على مدار عام كامل في إرهاب المصريين والانتقال من فشل إلى فشل في كافة الملفات، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ المخططات الخارجية التي سعت لتفسيم الدولة المصرية.

وأكد وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن بيان 3 يوليو الذي ألقاه الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة آنذاك بعد اجتماع مع القوى الوطنية والدينية والشبابية، والذي شمل خارطة طريق واضحة ومحددة، أنهى كافة مخططات الفوضى للتنظيم الإرهابي.