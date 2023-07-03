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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الدفاع الروسية: محاولة زعزعة استقرار موسكو فشلت

فاجنر
فاجنر

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه  لا تأثير لأحداث تمرد فاجنر على مسار العملية العسكرية في أوكرانيا، بحسب نبأ عاجل لفضائية "العربية"، اليوم الإثنين. 

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، أن الجيش أظهر الولاء الكامل للقيادة الروسية، ومحاولات زعزعة استقرار روسيا فشلت. 

وتشهد جميع المحاور القتالية في الآونة الأخيرة تصعيدًا في العمليات القتالية، في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي حددتها روسيا، عند إطلاقها العملية، في 24 فبراير 2022، والمتمثلة بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها، وتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة.

اجبار اوكرانيا استقرار روسيا إقليم دونباس الدفاع الروسية العملية العسكرية في أوكرانيا

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