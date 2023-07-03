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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

افتتاح بطولة إفريقيا للبوتشا بحضور وزير الشباب والرياضة اليوم

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفتتح في السادسة من مساء اليوم الاثنين، بطولة أفريقيا للبوتشا على صالة د. حسن مصطفى بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد من القيادات السياسية والرياضية في مصر .

ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح العديد من الفقرات من بينها فقرة غنائية استعراضية بعنوان إفريقيا ، التي قام الاتحاد المصري لرياضات ذوي اللاعبين الشلل الدماغي بتحضيرها كما يشهد الحفل مفاجأة.

وكانت المنتخبات الخمسة المشاركة في البطولة، قد وصلوا إلي القاهرة  عصر الأمس الأحد، وسط استقبال من قبل وفد الاتحاد المصري لرياضات ذوي اللاعبين الشلل الدماغي.

وقال أحمد أدم رئيس الاتحاد المصري لرياضات ذوي الشلل الدماغي، إنه سعيد بتنظيم مصر البطولة الأفريقية للبوتشا لأول مرة، مؤكدًا أنه يتمني أن تظهر البطولة بشكل يليق باسم مصر.

وأضاف رئيس الاتحاد، أن الجميع ينتظر خروج البطولة بشكل جيد فنيا وتنظيميًا، خاصة وأن مصر قادرة على تنظيم أي حدث رياضي على جميع المستويات.

وتنطلق البطولة في الفترة من 3 إلي 8 يوليو الجاري، والتي ستحدد الفرق المشاركة في بطولة أولمبياد باريس 2024.

يذكر أن مصر نجحت في استضافة بطولة إفريقيا للبوتشا، المقرر إقامتها في الفترة من 3_8 يوليو بصالة حسن مصطفى، بعد جهود الاتحاد المصرى لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم.

وتعد هذه البطولة مؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 لمنافسات الزوجي والفرق وهي تقام تحت رعاية الاتحاد الدولي للبوتشا.

وصول المنتخبات المشاركة في بطولة أفريقيا للبوتشا المقامة بمصر

وصل عصر أمس المنتخبات المشاركة في بطولة أفريقيا للبوتشا ، المقرر إقامتها غدًا في صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، تحت رعاية الاتحاد المصري لرياضات ذوي اللاعبين الشلل الدماغي برئاسة الدكتور أحمد آدم.

وحرص وفد من الاتحاد المصري  لرياضات ذوي اللاعبين الشلل الدماغي، على استقبال المنتخبات الأربعة المشاركة في البطولة وهم، المغرب وجنوب أفريقيا وتونس وناميبيا، في مطار القاهرة الدولي.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أحمد أدم اتحاد الدول 2024 الاتحاد المصري الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب

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