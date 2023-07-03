ارتفاع ضحايا هجوم الاحتلال على جنين إلى 5 شهداء

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الإثنين، عن ارتفاع عدد الشهداء بنيران الاحتلال الإسرائيلي في جنين إلى 5 أشخاص، بجانب عشرات المصابين.

من جهته، طالب الهلال الأحمر الفلسطيني بممر آمن لإخراج الجرحى والمصابين من مخيم جنين، مشيرًا إلى أنه ينسق مع الصليب الأحمر والمنظمات الدولية لإجبار إسرائيل على فتح ممر آمن، مؤكدًا أن عدد الجرحى والإصابات في تصاعد.

يأتي هذا فيما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة أحد جنوده بانفجار قنبلة يدوية خلال عملية جنين.

واكد جيش الإحتلال أن عملية جنين لا تزال مستمرة وسيواصل العمل لإحباط التهديدات، مشيرًا إلى أنه استهدف بغارات جوية 10 مواقع في جنين.

من جهتها، قالت كتائب القسام الفلسطينية إن جنودهم يمطرون قوات الاحتلال في محيط مخيم جنين بوابل من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وأكدت كتيبة جنين التابعة لكتائب القسام أنهم أسقطوا طائرة مسيرة لقوات الاحتلال هي الثانية خلال المعركة اليوم.