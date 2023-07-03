فلسطين تطالب المجتمع الدولى بالتحرك الجدى لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها

قالت الرئاسة الفلسطينية إن الأمن والاستقرار لن يتحققا في المنطقة ما لم يشعر بهما الشعب الفلسطيني، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وأكدت الرئاسة، في بيان لها عبر الوكالة الفلسطينية الرسمية، إن "ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها جريمة حرب جديدة بحق شعبنا الأعزل"، مضيفة أن الشعب لن يركع وسيبقى صامدًا فوق أرضه في مواجهة هذا العدوان الغاشم حتى دحر الاحتلال ونيل الحرية.

وشدد نبيل أبوردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، على أن كل هذه الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال ومستوطنوها الإرهابيون لن تحقق الأمن والاستقرار لهم، ما لم يشعر به الشعب الفلسطيني، مطالبًا المجتمع الدولي بالخروج عن صمته المخجل والتحرك الجدي لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبتها على كل هذه الجرائم.