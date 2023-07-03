ads
الإثنين 03 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المغرب يرحب بإعادة انتخاب شو دونيو رئيسًا لمنظمة "الفاو"

شو دونيو
شو دونيو

رحَّب المغرب، الأحد، بإعادة انتخاب شو دونيو مديرًا عامًا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) لولاية ثانية.

 

وثمَّن وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي محمد صديقي - في كلمة بهذه المناسبة في روما - إنجازات منظمة "الفاو" تحت قيادة شو دونيو، الذي التزم بخدمة المحتاجين في أسوأ المواقف التي مرت بها الإنسانية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا دعم بلاده الكامل للمنظمة من أجل تعاون مثمر.


وقال محمد صديقي - الذي شارك في الانتخابات - إنه "منذ بداية ولايته في عام 2019، أجرى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة تغييرات هيكلية سمحت للمنظمة بأن تصبح أكثر تطورا وشفافية وشمولية في ظل رؤية استراتيجية جديدة"، مبرزا أن هذه الاستراتيجية تقوم على محاور كبرى، هي: إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل، دون ترك أي شخص يتخلف عن الركب.


وأوضح الوزير المغربي أن استراتيجيات "الفاو" الجديدة بشأن تغير المناخ والعلم والابتكار جزء من سلسلة من المبادرات الرائدة التي ساعدت الأعضاء بفعالية على رفع التحديات طويلة الأمد، معربا عن أمله لجميع أعضاء المنظمة الأممية بمستقبل زاهر.


وشارك في الاقتراع الدول الأعضاء في منظمة "الفاو"، وحصل دونيو على 168 صوتا من أصل 182 صوتا، وكان دونيو - الذي عينته الصين - المرشح الوحيد، وتستمر ولايته الجديدة من أول أغسطس المقبل حتى 31 يوليو 2027.

الأكثر قراءة

القوات الروسية تقتل 360 جنديا أوكرانيا في اتجاه دونيتسك

رغم زيادة حدها الأقصى.. دوافع إيلون ماسك لوضع حدود بعدد التغريدات على تويتر

بكين تحذر رعاياها فى فرنسا بعد الاعتداء على حافلة تحمل سياحا صينيين فى مرسيليا

منها حفل "شباب لايف".. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

فى ذكرى ميلادها.. وداد حمدى أشهر خادمة في السينما المصرية

مقتل فلسطينى فى قصف إسرائيلى على مدينة جنين بالضفة الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

بيان 3 يوليو .. وثيقة رسمية وميلاد جديد

ماجد حبته

الثالث من يوليو

محمود خليل

وزير "مملكة الشعر"

لواء.حمدى البطران

أمريكا.. وثورة 30 يونيو 2013

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يدمرون ممتلكات للفلسطينيين شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل مستمرة فى تنفيذ محاولاتها لإخراج القدس من دائرة المفاوضات

سماع أصوات انفجارات فى جميع أنحاء القدس المحتلة