فتحي عبد الواهب يشارك جمهوره فرحته بحفل زفاف شقيقته (فيديو)

احتفل النجم فتحي عبد الوهاب بحفل زفاف شقيقته والذي أقيم مساء اليوم الأحد، وسط حضور عائلي وعدد من الأصدقاء، وظهر خلال الفيديو برفقة شقيقته وهما يخضعان لجلسة تصوير قبل حفل زفافها.

وحرص فتحي عبدالوهاب على مشاركة جمهوره أجواء حفل الزفاف بنشره لمقطع فيديو يوثق فيه لحظات احتفاله بحفل زفاف شقيقته وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

https://fb.watch/lxyCM59UB_/?mibextid=Nif5oz

كما نشر مقطع فيديو آخر ظهر فيه وهو يستقبل عدد من الفنانين الذين حرصوا على حضور حفل الزفاف وتقديم التهنئة للنجم فتحي عبدالوهاب من بينهم الفنان محمد رجب، وانهالت التعليقات من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالتهنئة.

https://fb.watch/lxyNVrvaxA/?mibextid=Nif5oz

يذكر أن فتحي عبد الوهاب شارك في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل “سوق الكانتو” بطولة النجم أمير كرارة والفنانة مي عز الدين.