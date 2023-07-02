"اللهم أسلمت نفسي إليك".. دعاء لطلاب الثانوية العامة بالنجاح

يزداد البحث عن عن دعاء لطلاب الثانوية العامة بالنجاح، عبر محركات البحث المُختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، مع انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، وختام العام الدراسي2022/2023.

دعاء لطلاب الثانوية العامة بالنجاح

ومع شدة حاجة الطلاب للنجاح والإيمان بفضل الدعاء في تحقيق المعجزات ورد القضاء.. تستعرض «الدستور» عددًا من الأدعية المتنوعة للدعاء بها لطلاب الثانوية العامة بالنجاح، وهي كالآتي:

- اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

- اللهم إني استودعتك ما قرأت وما درست وما تعلمت واستودعتك ديني ونفسي ودنياي وآخرتي وأهلي ومالي، وأعوذ بك يا عظيم من شر خلقك جميعًا، وأعوذ بك من شر ما يبلس به إبليس وجنوده.

- "اللهمّ اجعل لي نوراً، وفي قلبي نوراً، وفي سمعي نوراً، وفي بصري نوراً، وفي شعري نوراً، وفي عظامي نوراً، وفي دمى نوراً، ونوراً من خلفي، ونوراً ومن أمامي، ونوراً عن يميني، ونوراً عن شمالي، ونوراً من تحتي، ونوراً من فوقي، اللهمّ زدني نوراً، واجعل لي نوراً".

- "اللهم إني توكلت عليك، وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، لا إله إلا الله الحليم الكريم رب العرش العظيم، اللهم لا سهل إلا ما قد جعلته سهلاً، اللهم اجعل الصعب لي سهلاً، اللهم ذكرني منه ما نسيت ولا حول ولا قوة الا بالله".

أدعية عند دخول قاعة الامتحان

-{رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا}.[سورة الإسراء، آية:80]

- (اللهمّ إنّي أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزِلّ أو أُزَلّ، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل عليّ).[رواه شعيب الأرناؤوط ، في تخريج زاد المعاد، عن أم سلمة، الصفحة أو الرقم:335، حديث إسناده صحيح.]

- "ربّ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، بسم الله الفتّاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً يا أرحم الراحمين".

- "اللهم افتح عليَّ فتوح عبادك العارفين، اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك، اللهم اجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً."

"اللهم يا من قلت وقولك الحق {وَاتَّقُوا اللَّـهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّـهُ}،[سورة البقرة، آية:282] اجعلني من عبادك المتقين، وعلمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علماً وعملاً وفقهاً وإخلاصاً في الـدين".

أدعية أثناء الامتحان

- "اللهم ألهمني الصواب في الجواب، وبلغني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة، واحفظني وأصلحني وأصلح بنا الأمة".

- "اللهم إني أسألك أن تيسير لي ولكل طلاب الثانوية العامة الامتحان، وتجعل الخيرة فيه إنك على كل شي قدير، اللهم إني أسألك بمقاعد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، واسمك الأعظم وكلماتك، أن تفتح علينا فتوح العارفين".

- "اللهمّ يا جامع الناس إلى يومٍ لا ريب فيه ردّ إلىَّ وإلى كل طلاب الثانوية العامة حفظهم وحاجتهم وأنت أرحم الراحمين".

أدعية عند تعسر الإجابة

- (يا حيُّ يا قيُّومُ برَحمتِكَ أستَغيثُ).[رواه الألباني، في صحيح الجامع، عن أنس بن مالك، الصفحة أو الرقم:4777، حديث صحيح.]

- "اللهم أخرجني وأخرج طلاب الثانوية من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، وحبب إلينا وإلى قلوبنا وعقولنا وكل جوارحنا القراءة والدراسة والتعلم والمطالعة".

- "اللهم يسّر الامتحانات عليّ وعلى كل طلاب الثانوية العامة، وكن معنا وقت النسيان فذكرنا، وكن معنا وقت السؤال فأجبنا، واشرح صدورنا، ويسّر أمورنا، واحلل عقدة من ألسنتنا".