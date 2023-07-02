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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ذكرى 3 يوليو.. «المصرى الديمقراطى»: بداية ثورة التصحيح لإزاحة حكم الطغاة

3 يوليو
3 يوليو

 

قال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، إن بيان ٣ يوليو بمثابة بداية التصحيح لكثير من الأوضاع الخاطئة بل والكارثية التى وصلت إليها الدولة فى عهد جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرًا إلى أنهم ارتكبوا أفظع الأفعال حتى لفظهم الشعب.

وأوضح «منصور» أن اجتماع القوى الوطنية قبيل صدور بيان ٣ يوليو يؤكد اصطفاف الرموز الوطنية وقت الشدة، وتواجدها دائمًا فى ميدان المعركة تلبية لنداء الشعب المصرى والتكاتف من أجل إزالة تلك الغمامة، بل والتصدى بحزم لأى ممارسات أو أجندات أجنبية تريد لمصر الهلاك.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، «وزير الدفاع آنذاك» لم يتردد لحظة فى حماية المصريين، والعمل على تلبية رغبتهم، بل والتدخل الحاسم لإنهاء عصر الفاشية، والانضمام لصفوف المصريين الذين نادوا واستغاثوا بضرورة تخليصهم من هذا الحكم.

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