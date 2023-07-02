البنك الأهلى: المصريون سحبوا 35.5 مليار جنيه خلال عيد الأضحى

كشف البنك الأهلي المصري عن أن ماكينات الصراف الآلي للبنك الأهلي المصري حققت معدلات صرف غير مسبوقة اعتبارًا من 18 /6 /2023 حتى 1 /7 /2023، تجاوزت 35.5 مليار جنيه من خلال أكثر من 14 مليون عملية سحب، طوال فترات صرف المرتبات وكذا خلال عطلة عيد الأضحى.

وذكر البنك الأهلي في بيانه اليوم الأحد: بلغت ذروة عمليات السحب في عيد الأضحى، يوم الأحد 25 يونيو "يوم احتفال البنك بمرور 125 عاما على تأسيسه" لعدد أكثر من 1.6 مليون عملية سحب بمبلغ 4.22 مليار جنيه في اليوم الواحد.

وحرص البنك الأهلي المصري على تغذية جميع ماكينات الصراف الآلي الخاصة به المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية بمعدلات استثنائية لتلبية احتياجات المواطنين من النقدية على مدار 24 ساعة؛ لضمان تنفيذ عمليات السحب التي يحتاجها المواطنين طوال أيام العطلات بكل سهولة ويسر، من خلال كفاءات فرق العمل بالخزينة الرئيسية والفروع ومراقبة أنظمة ماكينات الصراف الآلي وبالتنسيق مع شركات نقل الأموال والصيانة للأجهزة.

وفي ذات السياق، وفر البنك الأهلي المصري سيارات الصراف الآلي المتنقلة ببعض المدن الساحلية ومنها الساحل الشمالي والإسكندرية ورأس سدر ومرسى مطروح وموسى كوست والعين السخنة، بالإضافة إلى زيادة أعداد الماكينات الثابتة بتلك المناطق تزامنا مع موسم الصيف والإجازات.

جدير بالذكر أن البنك الأهلي المصري لديه أكبر شبكة لماكينات ATM، والتي تبلغ أكثر من 6700 ماكينة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى صرف 40 مليون جنيه من خلال 24 ألف عملية سحب من خدمة كاش أواي المتاحة على عدد من نقاط بيع البنك الأهلي المصري بعدد من محطات الوقود والسوبر ماركت الكبرى.