تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين بمحافظات مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين، مؤكدة أن البلاد ستشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كل الأنحاء، حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلًا على الأنحاء كافة.

وتوقعت هيئة الأرصاد، أن يشهد غدًا نشاط رياح على بعض المناطق، وشبورة مائية خفيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مع وجود ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارًا، مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

وأوضحت أن درجات الحرارة، غدًا الإثنين، على النحو التالي: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.