حبس عامل أطلق النيران على صديقيه بسبب المال فى الشرقية

شرع عامل في قتل زميليه بإطلاق الأعيرة النارية عليهما، لوجود خلافات مالية بينهم، إلا أن القدر أنقذهما من الموت، وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مستشفى منيا القمح المركزي بوصول عاملين مصابين بطلق ناري وأنه تم إسعافهما.

وتوصلت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، إلى أن مرتكب الواقعة صديقهما العامل لوجود خلافات مالية بينهم.

وأنه في يوم الحادث حدثت مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة، قام المتهم بإطلاق الأعيرة النارية عليهما، إلا أن القدر أنقذهما من الموت، وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق وقررت حبس العامل لمدة 4 أيام.