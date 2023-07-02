ads
الأحد 02 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عامل أطلق النيران على صديقيه بسبب المال فى الشرقية

حبس
حبس

شرع عامل في قتل زميليه بإطلاق الأعيرة  النارية عليهما، لوجود خلافات مالية بينهم، إلا أن القدر أنقذهما من الموت، وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مستشفى منيا القمح المركزي بوصول عاملين مصابين بطلق ناري وأنه تم إسعافهما.

وتوصلت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، إلى أن مرتكب الواقعة صديقهما العامل لوجود خلافات مالية بينهم.

وأنه في يوم الحادث حدثت مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة، قام المتهم بإطلاق الأعيرة النارية عليهما، إلا أن القدر أنقذهما من الموت، وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق وقررت حبس العامل لمدة 4 أيام.

الأكثر قراءة

"التعليم" تنفى وجود أخطاء فى امتحان الفيزياء

"جزار المونوريل": "قلنا الدنيا فاضية ومحدش هيمسكنا"

للبحث عن الكنوز المفقودة.. "نتفليكس" تصدر عملًا وثائقيًا جديدًا عن تاريخ مصر

التعليق الأول لـ أحمد سعد حول واقعة حفله بتونس: مُنظمة الحفل خالفت بنود التعاقد

"بيغشوا فى الحمام".. قصة صورة لطلاب ثانوية عامة أثارت جدلًا و"التعليم" تحقق

"مش صعب".. مصادر بـ"التعليم": لجنة امتحان الكيمياء ستعلن قرارها خلال ساعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

وزير "مملكة الشعر"

لواء.حمدى البطران

أمريكا.. وثورة 30 يونيو 2013

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطنًا

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل مستمرة فى تنفيذ محاولاتها لإخراج القدس من دائرة المفاوضات

سماع أصوات انفجارات فى جميع أنحاء القدس المحتلة

سوريا تتصدى لضربة إسرائيلية وسقوط صاروخ فى النقب