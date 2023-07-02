ناقد عن قيادة روبوت لـ أوركسترا بكوريا الجنوبية: مشهد مرعب فى صناعة الموسيقى

قال الناقد الموسيقي محمود فوزي، إن قيادة أول روبوت لحفل للأوركسترا الوطني في كوريا الجنوبية، كان أمرًا متوقعًا منذ فترة، واصفًا ما حدث بأنه أمر "مرعب".

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى: "تحدثنا منذ فترة عن حدوث هذا الأمر، وأنه سيحدث نوعًا من التطور الذي قد يؤدي إلى حالة من البلبلة في تطور الحالة الموسيقية".

وأضاف: "المشهد يعتبر مرعبًا في صناعة الموسيقى، وذلك عندما نتحدث عن التخلي تمامًا عن العنصر البشري في قيادة الأوركسترا.. هذا أمر لأول مرة نشاهده".

وتابع: "الأمر يعتمد على إدخال البيانات، فالروبوت ليس أمامه نوتة موسيقية، ولكن تم إدخال النوتة الموسيقية إليه عبر البيانات، فقرر منح إشارات معينة تمت برمجته عليها، وبالتالي نحن أمام حالة من البرمجة التامة التي تخلو تمامًا من الإبداع الإنساني".

وواصل: "الأوركسترا تكون عين العازف على يد قائد الأوركسترا، والإيقاعات يتم إدخالها بشكل معين من خلال الحس الإنساني الذي خلت منه الأوركسترا بكوريا الجنوبية، والمايسترو فيها لا يقرأ النوتة الموسيقية، لكنه مبرمج حتى يتحرك بشكل معين، ومن ثم، فإنها تخلو من الحس الإنساني، والمرعب هو أن تدخل الذكاء الاصطناعي سيكون كبيرًا خلال الفترة المقبلة في صناعة الموسيقى".

وعن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في الغناء، مثل مشروع الفنان عمرو مصطفى، قال: "أنا أرفض العبث مع الرموز، أصبحنا أمام الأمر الواقع، لكن ليس من المعقول أن يغني عبدالحليم حافظ أغنية مهرجانات".

واستطرد: "لا يجب أن نعبث بالثوابت، لماذا نضع رموزنا مثل عبدالحليم أو أم كلثوم أو فريد الأطرش في موقف ليسوا طرفًا فيه، لهم تاريخ عظيم ورحلوا عن دنيانا، ومن ثم يجب أن نتعامل مع الأحياء، ويجب ألا نعبث مع رموزنا".

وأكد أن هناك حالة استنكار شديدة لإعادة غناء أم كلثوم للحن جديد، وهو ما تسبب في وقف المشروع، مرددًا: "نحن الآن مطالبون بتقنين الذكاء الاصطناعي بما يتناسب معنا".