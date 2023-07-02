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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"مجلس أعلى فرق جنود مريم".. أبرز فعاليات أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك

الأنبا بشارة
الأنبا بشارة

 تحت رعاية الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس التقى مجلس أعلى فرق جنود مريم بالإيبارشية وذلك بكنيسة العذراء ملكة السلام بالفكرية.  

 وبحضور الأب القمص جرجس بشري راعي الكنيسة ومرشد عام المجلس والأب متي رزق راعي كنيسة القديسين بطرس وبولس ومرشد مجلس كنائس غرب ابوقرقاص وممثلين المجالس الثلاثة ملوى ومجلس غرب ومجلس شرق بالإيبارشية.  

بدأ اللقاء بصلاة الافتتاح والسبحة ومناقشة أعمال المجالس وتقييم الفترة الماضية وطرح خطة الصيف وتنشيط الفرق الناشة وذلك من خلال المتابعة والأيام الروحية المشتركة.  


ألقى الأب القمص جرجس كلمة الإرشاد من رسالة كولوسي ٣: ١٢- ١٤ البسو المحبة التي هي رباط الكمال.. الخدمة التي تتميز بالمحبة تأتي بثمار علي مثال أمناء مريم العذراء.  
 


أكد الأب متي أهمية تنظيم يوم روحي  لتقوية العلاقات بين جميع الفرق ضمن إطار العمل المشترك ومعايشة روح الشركة  ثم صلاة الختام ومضي الجميع بسلام بشفاعة أمناء مريم العذراء أم النعم الإلهية.  
 

 

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