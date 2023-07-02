كيف تعرف ما إذا كانت قطتك تعاني من الجفاف؟.. تعرف على العلامات والأعراض

من غير المعتاد أن تصاب القطط بالجفاف في الظروف الجوية الحارة والرطبة، في حين أنه قد لا يبدو الأمر كذلك، فإن القطط تتعرق أيضًا من خلال أقدامها وهذا يمكن أن يساهم في فقدان الماء ويصبح عاملاً في الجفاف.

وفقًا لموقع "hindustantimes" فإن الأسباب الأكثر شيوعًا للجفاف في القطط هي ضربة الشمس والسكري والإسهال والحمى والقيء وغيرها. قد يكون اكتشاف علامات الجفاف في القطط أمرًا صعبًا نظرًا لأن القطط عادةً ما يحاولون إخفاء عدم ارتياحهم الجسدي.

ومع ذلك، إذا توقفت قطتك فجأة عن الأكل أو أصبحت أكثر خمولًا من المعتاد أو كانت تعاني من جفاف الفم أو العيون الغارقة، يجب أن تتصل فورًا بطبيب بيطري لأن الجفاف يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات في القطط.

الجفاف عند القطط

يقول الدكتور سوداما جوبتا، طبيب بيطري في ويجلز ماي فيت: "الصحة العامة للقطط تعتمد على الماء الكافي. الجفاف حالة خطيرة في القطط ويسبب مشاكل صحية خطيرة إذا لم يتم علاجها".

ما الذي يسبب الجفاف في القطط؟

يمكن أن تكون الظروف الجوية الحارة والرطبة المفرطة أو الظروف الطبية الأساسية سببًا لجفاف قطتك. إذا كانت قطتك لا تستجيب جيدًا للعلاجات المنزلية ، فمن الأفضل أن تأخذ صديقك القطط إلى خبير بيطري.

"هناك العديد من العوامل التي تسبب الجفاف في القطط مثل التعرض لفترات طويلة للحرارة، الإسهال، القيء، كمية أقل من الماء، التبول المفرط هي الأسباب الرئيسية للجفاف. بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تؤدي المشكلات الطبية الأساسية مثل فرط نشاط الغدة الدرقية وأمراض الكلى والسكري أيضًا يسبب الجفاف للقطط. يجب أن يكون آباء القطط على دراية بهذه المشكلات الصحية حتى يتمكنوا من اتخاذ الخطوات المناسبة لمنع الجفاف. يمكن للحالات الشديدة أن تسبب النوبات أو الانهيار"، كما يقول الدكتور جوبتا.

ما هي علامات الجفاف في القطط

يعرف آباء الحيوانات الأليفة قطتهم جيدًا وإذا كان يتصرف بشكل غير عادي، يجب على المرء أن يبحث عن علامات الجفاف هذه.

"يمكن أن يكون اكتشاف الجفاف في القطط أمرًا صعبًا للغاية لأن القطط ماهرة بما يكفي لإخفاء علامات الانزعاج أو المرض. ومع ذلك، فإن الأعراض مثل انخفاض الشهية والخمول والعيون الغارقة واللثة الجافة أو اللزجة وانخفاض مرونة الجلد هي مؤشرات للجفاف. إن ملاحظة التغييرات في سلوكهم جنبًا إلى جنب مع التغيرات في المظهر وعادات الشرب مفيدة في معرفة العلامات المبكرة للجفاف. لاحظ أيضًا أي علامات للمرض أو عدم الراحة وإذا رأيت أيًا من هذه العلامات فاستشر طبيبًا بيطريًا على الفور.

كيف يمكنك منع الجفاف وعلاجه

فيما يلي طرق لمنع إصابة قطتك بالجفاف وأيضًا طرق العلاج لإعادة ترطيب قطتك.

إذا لاحظت علامات على إصابة قطتك بالجفاف، فانتقل إلى عيادة الطبيب البيطري على الفور.

قد يُعطي الطبيب البيطري سوائل عن طريق الوريد أو علاج الجفاف عن طريق الفم من أجل معالجة قطتك للإماهة السريعة.

يجب إعطاء القط كميات صغيرة من سوائل الإلكتروليت أو الماء بمساعدة محقنة على مدار اليوم.

تعتبر معالجة الأمراض الأساسية والتعديلات الغذائية أيضًا جزءًا من العلاج الذي يمكن أن ينصح به الطبيب البيطري.