وفاة موجه "تربية وتعليم" من الفيوم في الحرم المكي

توفى مساء أمس السبت، وجيه عبد الحميد، موجه بإدارة يوسف الصديق التعليمية بمحافظة الفيوم، داخل الحرم المكي بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج مرتديًا ملابس الإحرام.

وقال محمد ابراهيم أحد أصدقاءه، إن الراحل توفى بملابس الإحرام في آخر أيام التشريق بعد الانتهاء من أداء مناسك الحج وأكد أنه سوف يدفن في البقيع .

واضاف محمد علي صديق الراحل، أنه رغم حزنه الشديد فور سماعه خبر وفاة صديق عمره، إلا أنه سعيد بحسن خاتمته فهنيئاً له حسن الخاتمة، مشيراً إلى أن الراحل كان يتمتع بحسن السيره وكان دائما مبتسم، ووجهه بشوش، وعاش عمره يدعو الله سبحانه وتعالى بتحقيق حلمه في أداء الحج.