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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط تشكيل عصابي لسرقة الشقق السكنية في مصر الجديدة

ضبط تشكيل عصابي
ضبط تشكيل عصابي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقات المساكن بأسلوب "كسر الكالون" بمنطقة مصر الجديدة.

وتلقى اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية) وبحوزتهما (3 أقفال مصطنعة ومجموعة من المفاتيح ومجموعة مفكات وأجنة وجاكوش) عقب قيامها بسرقة (مبلغ مالى - مشغولات ذهبية - جهاز لاب توب - إكسسوارات - ساعة يد - دراجة هوائية – تابلت) من داخل شقة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقيامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقات المساكن بأسلوب "كسر الكالون".

وتم بإرشادهما ضبط (3 أجهزة لاب توب - تابلت – 6 كاميرات ديجيتال - مجموعة من الانتيكات - ساعات يد مختلفة الأنواع - إكسسوارات - هاتف محمول - دراجة هوائية).

وقررا بقيامهما بالتصرف فى المصوغات الذهبية بالبيع لدى عميلتهم "سيئة النية" تم ضبطها وبإرشادها تم ضبط كمية من المشغولات الذهبية، وبمواجهتها أيدت ما سبق، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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