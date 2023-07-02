رابطة معلمي التاريخ تؤكد: "امتحان اليوم يليق بالثانوية العامة"

أعلنت رابطة معلمى التاريخ، عن تفاصيل الامتحان اليوم للثانوية العامة، وقالت فى بيان لها، إن الامتحان كان طويلا ويوجد به بعض التركات.

وأضافت الرابطة: الامتحان لا يحتوى على أى سؤال من أسئلة الكتب الخارجية وجميعه من المنهج ولكنه يحتاج إلى وقت طويل.

وأضافت الرابطة، أن امتحان هذا العام يليق بالثانوية العامة.

وبدأت امتحانات الثانوية العامة لعام ٢٠٢٣، يوم الإثنين الموافق١٢ يونيو الماضي، بكل محافظات مصر، وذلك بمادتي التربية الوطنية والتربية الدينية.

وعن ورقة امتحانات الثانوية العامة 2023، فقد تم تعديل المواصفات الفنية لتصبح اختيار من متعدد بنسبة 85% MCQ، وإضافة إلي جزء مقالي لا يتعدى 15% من الدرجة حسب طبيعة كل مادة، ويتمثل شكل الامتحان في ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ليشتمل الجزء الأول فيها على أسئلة لها درجة واحدة.

أما الجزء الثاني، فيشمل أسئلة لها درجتان، والجزء الثالث فهو مخصص للأسئلة المقالية وتتم كتابة درجة كل سؤال بجواره لإطلاع الطلاب عليه.