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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كيفية التقديم والتخصصات المتاحة بمنحة الحكومة الكندية 2023

منح دراسية
منح دراسية

ننشر كيفية التقديم والتخصصات المتاحة بمنحة الحكومة الكندية 2023 حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن منحة الحكومة الكندية 2023 وهى منحة ممولة بالكامل وتشمل 50 ألف دولار سنويًا في واحدة من جامعات كندا، حيث يتم تقديم ما يصل إلى 166 منحة دراسية سنويًا، ما يصل إلى 500 منحة دراسية نشطة في أي وقت. 

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كيفية التقديم والتخصصات المتاحة بمنحة الحكومة الكندية 2023

التخصصات المتاحة

العلوم الاجتماعية والإنسانية والعلوم الطبيعية والهندسة والصحة.

الجامعات المتاح التقديم لها والجامعات والأعضاء

البرتا:

جامعة أثاباسكا

جامعة كونكورديا في

جامعة إدمونتون كينغز (The)

جامعة ماكيوان

جامعة ماونت رويال

جامعة سانت ماري

جامعة ألبرتا

جامعة كالجاري

جامعة ليثبريدج

كولومبيا البريطانية

جامعة كابيلانو

جامعة إميلي كار للفنون + التصميم

جامعة كوانتلين للفنون التطبيقية جامعة

رويال رودز جامعة

سيمون فريزر

جامعة طومسون ريفرز

جامعة ترينيتي ويسترن

جامعة كولومبيا البريطانية (The)

جامعة شمال كولومبيا البريطانية

جامعة وادي فريزر

جامعة فيكتوريا

جامعة جزيرة فانكوفر

مانيتوبا

جامعة براندون

الكندية جامعة مينونايت

كلية سانت بول

جامعة سان بونيفاس

جامعة مانيتوبا

جامعة وينيبيغ (The)

برونزيك جديد

جامعة ماونت أليسون

جامعة سانت توماس

جامعة مونكتون

جامعة نيو برونزويك

مقاطعة نفوفا سكوشيا

جامعة أكاديا

جامعة كيب بريتون جامعة

دالهوزي جامعة

جبل سانت فنسنت

جامعة NSCAD

جامعة سانت ماري

جامعة سانت فرانسيس كزافييه

جامعة سانت آن

جامعة كينجز كوليدج

نيوفاوندلاند ولابرادور

جامعة ميموريال في نيوفاوندلاند ولابرادور

التمويل

تمويل بقيمة 50 ألف دولار لمدة 3 أعوام ويشمل:

مرتب شهري.

الرسوم الدراسية.

تذاكر السفر.

التأمين الصحي.

الإقامة في كندا.

رسوم التأشيرة.

كيفية التقديم لمنحة حكومة كندا؟

الخطوة 1: ابدأ طلبك من خلال البحث عن المؤسسات الكندية والتواصل معهم من خلال موقع الجامعات الكندية الرسمي من خلال هذا الرابط

https://www.univcan.ca/universities/member-universities/ 

الخطوة 2: شاهد عدد المقاعد المتاحة لكل جامعة من خلال هذا الرابط

https://vanier.gc.ca/en/appendix_b_cgs_2021_22_to_2023_24.html 

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التخصصات الاجتماعية التعليم العالي والبحث العلمي الحكومة الكندية التعليم العالي جامعة كولومبيا البريطانية منحة دراسية والبحث العلمي

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