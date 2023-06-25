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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. صرف معاشات يوليو للمحامين بزيادة 500 جنيه منحة عيد الأضحى

صرف معاشات
صرف معاشات

يبدأ اليوم الأحد، صرف معاشات يوليو 2023 للمحامين، وفقًا للقرار الصادر من نقيب المحامين عبدالحليم علام.

ومن المقرر أن يتم صرف منحة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك للمحامين أصحاب المعاشات، ولجميع أسر المتوفين، بواقع 500 جنيه.

وجاء نص القرار كالآتي:

بعد الاطلاع على قانون المحاماة 17 لسنة 1983 والمعدل برقم 47 لسنة 2019

أولًا: يتم صرف معاشات شهر يوليو 2023 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 25/ 6 / .2023

ثانيًا: يتم صرف منحة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك للسادة المحامين أصحاب المعاشات ولجميع أسر السادة المحامين المتوفين بواقع 500 جنيه.

بفائدة 18%.. ربط وديعة بـ100 مليون جنيه لصالح نقابة المحامين

فيما ترأس النقيب العام للمحامين عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، جلسة فتح مظاريف مزايدة ربط وديعة لصالح نقابة المحامين بمبلغ 100 مليون جنيه.

شارك في المزايدة عدد من البنوك مقدمة عروضها. ووافق نقيب المحامين على العرض المقدم من البنك الزراعي المصري بواقع فائدة على الوديعة 18%.

كما أبرمت النقابة العامة للمحامين بروتوكولًا مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتوفير منافذ للسلع الغذائية الخاصة بمبادرة فخامة عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية (المواطن أولًا)، بجودة عالية وأسعار مخفضة تصل إلى 30%، وذلك بمقرات النقابات الفرعية وأندية المحامين على مستوى الجمهورية، على مراحل بدأت بالفعل في القاهرة والجيزة، لخدمة السادة المحامين وأسرهم أولًا.

وتنفيذًا للبروتوكول، وفرت مديريتا تموين القاهرة والجيزة، بتوجيهات من الوزارة، منافذ بيع السلع، بالنادي النهري للمحامين في المعادي، والنادي النهري بالعجوزة، ونادي محامين 6 أكتوبر، ونادي محامي جليم بالإسكندرية، إضافة إلى منفذ بمقر نقابة محامين جنوب الجيزة، تليها الفرعيات تباعًا وفقًا للخطة الزمنية للتنفيذ بجميع الفرعيات على مستوى الجمهورية.

معاشات يوليو 2023 عبدالحليم علام نقيب المحامين عيد الأضحى المبارك منحة استثنائية

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