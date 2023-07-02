عودة أول أفواج الحجاج ووصول الحوض العائم «فخر القناة» تتصدر اهتمامات الصحف

تصدرت عودة أول أفواج حجاج بيت الله الحرام، بالإضافة إلى وصول الحوض العائم «فخر القناة» إلى ترسانة بورسعيد البحرية، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الأحد.

فتحت عنوان عودة أول أفواج حجاج بيت الله الحرام.. شركة "رواف منى" السعودية تعتذر للمصريين وتعلن عن استعدادها لتعويضهم فورًا، قالت صحيفة الأهرام، يبدأ حجاج السياحة التوجه إلى المدينة المنورة اعتبارًا من اليوم ولمدة 7 أيام، وأنهى حجاج بيت الله الحرام غير المتعجلين مناسك حج هذا العام أمس بعد رمي جمرات ثالث أيام التشريق وعادوا إلى مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة والوداع تمهيدًا لمغادرة العاصمة المقدسة سواء إلى المدينة المنورة أو العودة لبلادهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركة مصر للطيران، سَيرت أمس 15 رحلة جوية بواقع 10 رحلات جدة ـ القاهرة و5 رحلات المدينة ـ القاهرة، لعودة حجاج بعثة وزارة السياحة والآثار ووزارة النقل والمواصلات وحجاج قرعة القاهرة وتضامن المؤسسة والترانزيت والسياحة وحج أجانب وأفراد وتأشيرات العمل.

ولفتت إلى أن، شركة "رواف منى" لخدمات الحجاج تقدمت باعتذار رسمي إلى حجاج شركات السياحة الذين أضيروا من بعض القصور في مخيماتهم خلال موسم الحج هذا العام، مؤكدة حرصها على التعويض العاجل والفوري لكل حاج أُضير من هذا القصور.

وفي موضوع آخر، وتحت عنوان وصول الحوض العائم "فخر القناة" إلى ترسانة بورسعيد البحرية، قالت صحيفة الأهرام، "إنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير ورفع قدراتها، أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن وصول الحوض العائم "فخر القناة” إلى ترسانة بورسعيد البحرية، بعد نجاح عملية عبوره عبر قناة السويس، ضمن قافلة الجنوب في عملية عبور خاصة، مقطورًا بواسطة القاطرة POSH HAWK، فى رحلته قادمًا من ترسانة SANG SANGIN بكوريا الجنوبية".

وبحسب الصحيفة، فقد أكد رئيس الهيئة أن الحوض العائم "فخر القناة"، يعد نقلة نوعية تضيف قدرات جديدة في مجال إصلاح وصيانة السفن والوحدات البحرية الكبيرة، في ظل استراتيجية الهيئة لتنويع مصادر الدخل عبر تقديم خدمات إضافية للسفن العابرة للقناة، تعتمد على تطوير منظومة الإصلاحات الخارجية، واستغلال الموقع المتميز للترسانة في مدخل القناة الشمالي.

وفي شأن مختلف، وتحت عنوان، إنهاء أكثر من 65 ألف منازعة ضريبية بعيدًا عن المحاكم، نقلت صحيفة الجمهورية، عن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قوله، إنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بسرعة تسوية المنازعات الضريبية في المرحلة الإدارية بعيدًا عن المحاكم، لاستيداء حق الدولة، فقد نجحنا في إنجاز 65 ألفًا و114 طلبًا لإنهاء المنازعات الضريبية، خلال 7 سنوات من سبتمبر 2016 حتى نهاية مايو 2023، بضريبة متفق عليها بقيمة تتجاوز 5. 51 مليار جنيه.