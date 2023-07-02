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الأحد 02 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ترامب: بايدن ليس لديه أدنى فكرة عما يفعله

دونالد ترامب
دونالد ترامب

استذكر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، زلات لسان الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، الذي خلط مؤخرا بين أوكرانيا والعراق، وقال إنه غير مؤهل بشكل صارخ في وضع مهدد بحرب عالمية.
 

وكرر ترامب في تجمع حاشد في ساوث كارولاينا وعده بحل النزاع الأوكراني بسرعة إذا فاز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

 

وقال ترامب لمؤيديه: "جو بايدن يقودنا إلى حافة حرب عالمية ثالثة، ليس لديه أدنى فكرة عما يفعله. لا يمكن الإخطاء بين أوكرانيا والعراق، وبكل تأكيد، لا يمكن فعل ذلك مرتين".

 

وأضاف: "من الأفضل عدم ارتكاب أخطاء في القرارات بما يتعلق بالوضع مع روسيا، لأننا في طريقنا إلى الحرب العالمية الثالثة"، مشيرا إلى أن بايدن "غير مؤهل بشكل صارخ"".

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