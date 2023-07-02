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الأحد 02 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 2023/7/2 فى البنوك المصرية

الدولار
الدولار

من الموضوعات المهمة التي ترتفع معدلات البحث عنها سعر الدولار في البنوك المصرية والأجنبية للاطمئنان على ثبات سعره أمام الجنيه المصري دون تحرك جديد.

سعر الدولار اليوم الأحد 2 /7 /2023 في البنوك المصرية

نعرض في التقرير التالي سعر الدولار اليوم الأحد 2 /7 /2023 في البنوك المصرية  والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 

30.8423 جنيه للشراء 
30.9386 جنيه للبيع 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم  في بنك مصر 

30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع

تراجع أسعار النحاس العالمية خلال تعاملات اليوم الخميس

تعرف على أسعار النفط العالمية خلال التعاملات المسائية اليوم

 

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 2 /7 /2023
 


يورو 
33.6582 جنيه للشراء 
33.7756 جنيه للبيع 

جنيه إسترلينى
39.1975 جنيه للشراء 
39.3322 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى 
34.5804 جنيه للشراء 
34.7040 جنيه للبيع 

100 ين يابانى 
21.5379 جنيه للشراء 
21.6067 جنيه للبيع 

ريال سعودى 
8.2211 جنيه للشراء 
8.2485 جنيه للبيع 

دينار كويتى
100.3327 جنيه للشراء 
100.6787 جنيه للبيع 

درهم إماراتى
8.3968 جنيه للشراء 
8.4235 جنيه للبيع 

اليوان الصينى 
4.2627 جنيه للشراء 
4.2772 جنيه للبيع

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"يورونيوز": تراجع التضخم في منطقة اليورو لن يوقف رفع أسعار الفائدة

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أسعار الذهب اليوم السبت 1 يوليو 2023

سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم الأحد سعر الدولار في البنوك الدولار اليوم الدولار اليوم الأحد

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