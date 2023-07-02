سعر الدولار اليوم الأحد 2023/7/2 فى البنوك المصرية
من الموضوعات المهمة التي ترتفع معدلات البحث عنها سعر الدولار في البنوك المصرية والأجنبية للاطمئنان على ثبات سعره أمام الجنيه المصري دون تحرك جديد.
سعر الدولار اليوم الأحد 2 /7 /2023 في البنوك المصرية
نعرض في التقرير التالي سعر الدولار اليوم الأحد 2 /7 /2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري
30.8423 جنيه للشراء
30.9386 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
30.75 جنيه للشراء
30.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
30.85 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 2 /7 /2023
يورو
33.6582 جنيه للشراء
33.7756 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
39.1975 جنيه للشراء
39.3322 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
34.5804 جنيه للشراء
34.7040 جنيه للبيع
100 ين يابانى
21.5379 جنيه للشراء
21.6067 جنيه للبيع
ريال سعودى
8.2211 جنيه للشراء
8.2485 جنيه للبيع
دينار كويتى
100.3327 جنيه للشراء
100.6787 جنيه للبيع
درهم إماراتى
8.3968 جنيه للشراء
8.4235 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.2627 جنيه للشراء
4.2772 جنيه للبيع