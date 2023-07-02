سعر الدولار اليوم الأحد 2023/7/2 فى البنوك المصرية

من الموضوعات المهمة التي ترتفع معدلات البحث عنها سعر الدولار في البنوك المصرية والأجنبية للاطمئنان على ثبات سعره أمام الجنيه المصري دون تحرك جديد.

سعر الدولار اليوم الأحد 2 /7 /2023 في البنوك المصرية

نعرض في التقرير التالي سعر الدولار اليوم الأحد 2 /7 /2023 في البنوك المصرية والأجنبية وفق سعر الصرف في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

30.8423 جنيه للشراء

30.9386 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 2 /7 /2023





يورو

33.6582 جنيه للشراء

33.7756 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

39.1975 جنيه للشراء

39.3322 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

34.5804 جنيه للشراء

34.7040 جنيه للبيع

100 ين يابانى

21.5379 جنيه للشراء

21.6067 جنيه للبيع

ريال سعودى

8.2211 جنيه للشراء

8.2485 جنيه للبيع

دينار كويتى

100.3327 جنيه للشراء

100.6787 جنيه للبيع

درهم إماراتى

8.3968 جنيه للشراء

8.4235 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.2627 جنيه للشراء

4.2772 جنيه للبيع