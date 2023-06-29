تعرف على أسعار النفط العالمية خلال التعاملات المسائية اليوم

استقرت أسعار النفط العالمية نسبياً خلال تعاملات اليوم الخميس المسائية، بعد أن ارتفعت قليلاً خلال تعاملات أمس الأربعاء، ويرجع ذلك بسبب انخفاض مخزونات النفط الأمريكية.

أسعار النفط العالمية اليوم الخميس

وسجلت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي «برنت» 74.20 دولار للبرميل، كما زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط «نايمكس» نحو 18 سنتاً مسجلاً 69.74 دولار للبرميل.

إدارة معلومات الطاقة الأمريكية

وكان خاما «برنت» و«نايمكس» ارتفاعا خلال تعاملات أمس بنحو 3%، بعد أن أكدت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن مخزونات الخام انخفضت بواقع 9.6 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 23 يونيو الماضي.

كما أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية فى بيان رسمي لها، استقرار انتاج النفط الخام بدون أى تغيير خلال الأسبوع الماضي، ليستمر إجمالي انتاج النفط فى الولايات المتحدة عند 12.2 مليون برميل، والذي يعد أدنى مستوى خلال الأسبوع المنتهي فى 26 مايو الماضي.