تراجع أسعار النحاس العالمية خلال تعاملات اليوم الخميس

تراجعت أسعار النحاس العالمية خلال تداولات اليوم الخميس المسائية، وانخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم سبتمبر 2023 ، فى بورصة لندن بنسبة 0.5% لتسجل 8233 دولار للطن المتري.

أسعار النحاس العالمية اليوم

كما تراجعت عقود النحاس الآجلة تسليم أغسطس 2023، والأكثر تداولاً فى بورصة شنغهاي بالصين بنسبة 0.9% لتسجل 9278 دولار للطن المتري.

ويعد النحاس أحد أقدم المعادن المعروفة، حيث يعود استخدامه إلى آلاف السنين، ويتميز النحاس بخصاص فريدة تجعله مادة قيمة فى كافة الاستخدامات.

ويتواجد النحاس فى القشرة الأرضية، وعادة ما يتم استخراجه من خامات الذهب والفضة المصاحب لهم فى التكوينات الجيولوجية.

يتم تكرير الخام للحصول على النحاس النقي، ويتم ذلك عادةً بواسطة عمليات التكسير والطحن والتركيز والتحميص.

تعتبر النحاس مادة هامة في العديد من الصناعات، فمن المعروف أنه يتم استخدامه في صناعة الكابلات الكهربائية وأسلاك الكهرباء، نظرًا لقدرته الجيدة على توصيل التيار الكهربائي.

كما يستخدم النحاس في صناعة المواسير والأنابيب، وذلك بسبب مقاومته للتآكل وقدرته على تحمل درجات الحرارة العالية.

ويستخدم أيضاً في صناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، مثل الأسلاك النحاسية الرفيعة التي تستخدم في الدوائر الإلكترونية والمحولات والملفات الكهربائية، وفي صناعة المجوهرات والديكورات، نظرًا لجماليته وقدرته على التشكيل والتصنيع.

كما يعتبر النحاس أيضًا مادة مضادة للميكروبات، ويستخدم في المنتجات الطبية والتطبيقات الصحية.