شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 1 يوليو 2023 تراجعاً طفيفاً، بحسب آخر تحديثات شاشات عرض أسعار الذهب في مصر تحديث يومي.

وجاءت أسعار الذهب في مصر تحديث يومي على النحو التالي.

أسعار الذهب اليوم السبت 1 يوليو 2023

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 2611 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 22

سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 2393 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 2285 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1958 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1523 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب نحو 18280 جنيها.